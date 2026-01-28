Avec ses nouvelles BandBox, JBL tente un joli pas de côté. Plutôt que de lancer une énième enceinte Bluetooth ou un ampli de plus, la marque s'adresse frontalement aux musiciens du quotidien, c'est-à-dire ceux qui répètent dans leur chambre, un garage, une cave ou dans le parc en bas de chez eux. Les BandBox Solo et BandBox Trio ne cherchent pas à remplacer un studio ou un pedalboard haut de gamme, mais à simplifier la pratique musicale, en intégrant directement dans l'enceinte ce que beaucoup faisaient jusqu'ici avec un ordinateur, des applis et des abonnements.

Une IA embarquée pour retirer la guitare… ou la voix

La fonction centrale de ces enceintes s'appelle Stem AI. Concrètement, les BandBox seraient capables de séparer en temps réel les pistes d'un morceau diffusé en Bluetooth (voix, guitare, batterie) et de les atténuer ou les supprimer à la volée. En pratique, on pourrait ainsi retirer la guitare d'un titre pour jouer la sienne, couper la voix du chanteur pour travailler son chant ou, encore, isoler la rythmique pour bosser sa batterie.