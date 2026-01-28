Et si l'enceinte Bluetooth devenait un véritable outil de répétition pour les musiciens ? Avec ses BandBox, JBL intègre une IA de séparation de pistes directement dans une enceinte-ampli portable pour que vous puissiez jouer par-dessus vos titres naturellement, sans aucune prise de tête. Deux versions sont au programme, Solo et Trio, pour les musiciens seuls comme pour les groupes en quête de scène.
Avec ses nouvelles BandBox, JBL tente un joli pas de côté. Plutôt que de lancer une énième enceinte Bluetooth ou un ampli de plus, la marque s'adresse frontalement aux musiciens du quotidien, c'est-à-dire ceux qui répètent dans leur chambre, un garage, une cave ou dans le parc en bas de chez eux. Les BandBox Solo et BandBox Trio ne cherchent pas à remplacer un studio ou un pedalboard haut de gamme, mais à simplifier la pratique musicale, en intégrant directement dans l'enceinte ce que beaucoup faisaient jusqu'ici avec un ordinateur, des applis et des abonnements.
Une IA embarquée pour retirer la guitare… ou la voix
La fonction centrale de ces enceintes s'appelle Stem AI. Concrètement, les BandBox seraient capables de séparer en temps réel les pistes d'un morceau diffusé en Bluetooth (voix, guitare, batterie) et de les atténuer ou les supprimer à la volée. En pratique, on pourrait ainsi retirer la guitare d'un titre pour jouer la sienne, couper la voix du chanteur pour travailler son chant ou, encore, isoler la rythmique pour bosser sa batterie.
Signalons que tout le traitement se ferait en local, directement dans l'enceinte, sans cloud ni connexion Internet. Un détail qui change beaucoup de choses quand on répète éloigné de tout réseau sans fil et qui évite aussi les latences et les dépendances à un service tiers. JBL précise par ailleurs que cette fonction est réservée à un usage non commercial, ce qui positionne cette fonction IA clairement comme un outil de travail et de répétition, pas de production.
La vidéo promotionnelle de la marque donne une bonne idée de la promesse IRL du produit. ©JBL
BandBox Solo : l'alliée compacte des sessions en solo
La BandBox Solo vise les musiciens ultra-nomades ou ceux qui n'ont pas trop de place dans leur chambre pour stocker un ampli de musique. De quoi satisfaire guitaristes, chanteurs et multi-instrumentistes qui veulent répéter sans s'encombrer. Le format est compact (à peine plus de 500 grammes - 15 x 8,7 x 5,5 cm - avec une entrée jack 6,35 mm), mais JBL promet un vrai son d'ampli avec un haut-parleur large bande de 57 mm et une puissance annoncée à 30 watts RMS.
À l'intérieur, on retrouverait une panoplie d'outils bien connus des musiciens : effets (chorus, phaser, tremolo, reverb), accordeur, métronome, ajustement de tonalité… Le tout serait pilotable depuis l'enceinte ou via l'application JBL One, qui permettrait de régler l'égaliseur, les effets et la séparation des pistes directement depuis son smartphone.
La Solo ferait aussi office d'interface audio USB-C. Branchée à un ordinateur, elle permettrait ainsi d'enregistrer directement ses morceaux. Un vrai plus pour capturer une idée à la volée. Et pour préserver la paix du voisinage, une sortie casque permet de continuer à jouer en silence.
L'autonomie est annoncée jusqu'à 6 heures et le prix à 230€ avec une disponibilité dès février.
BandBox Trio : l'enceinte de répète et pour les petites scènes
La BandBox Trio monte clairement d'un cran et vise les petits groupes, les répétitions à plusieurs et même les prestations en public restreint. Ici, JBL parle d'un système capable de faire office à la fois d'ampli, de sono compacte (34,4 x 26,5 x 22,8 cm pour 6,65 kg) et de retour de scène.
La puissance grimperait à 135 watts, avec un woofer de 16,5 cm et deux tweeters de 25 mm, mais aussi un mélangeur 4 canaux intégré pour brancher plusieurs instruments ou micros simultanément (2 prises combo XLR/jack, une jack 6,35 mm et une numérique Bluetooth/USB-C et mini jack 3,5 mm). Chaque canal pourrait recevoir ses propres réglages et effets, ce qui permettrait de gérer un mini-setup sans table de mixage externe.
La BandBox Trio sous toutes les coutures, notamment la connectique qui n'est pas spécialement mise en avant par la marque sur son site Web. ©JBL
La Trio embarque également une batterie amovible annoncée pour jusqu'à 10 heures d'autonomie, un écran LCD couleur pour piloter les réglages, et un mode monitor pour une utilisation en retour de scène. Là encore, l'IA de séparation de stems est de la partie, toujours en local, avec la même logique de répétition intelligente.
Plus encombrante, plus puissante et plus chère, la BandBox Trio s'adresse principalement à ceux qui veulent un outil hybride, entre l'enceinte nomade et le système de répétition autonome. Prix annoncé : 600€, disponibilité également prévue en février 2026.