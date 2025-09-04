Il était reproché à la Boombox 3 d'être trop lourde. Ici, la quatrième version fait une cure de minceur, avec un poids de 5,9 kg sur la balance. Ainsi, la Boombox 4 est 12% plus légère que la Boombox 3. Malgré cette réduction de poids, l’enceinte conserve une structure renforcée, avec un pied plus stable, et se dote d’une certification IP68. Elle résiste à l'eau et à la poussière, l'idéal pour écouter sa musique au bord de la piscine.