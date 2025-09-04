Vous voulez prolonger l'été et écouter de la musique au bord de la piscine ? La JBL Boombox 4 est la nouvelle alliée idéale pour profiter d'un son de qualité, avec une autonomie XXL.
JBL présente sa nouvelle enceinte portable, la Boombox 4, conçue pour offrir une expérience audio améliorée par rapport au modèle précédent. JBL mise ici sur les basses, mais également la portabilité de l'enceinte ainsi que sa résistance, par rapport à la précédente version. JBL apporte également quelques nouveautés technologiques et ergonomiques.
Une puissance sonore nettement améliorée
La Boombox 4 se distingue par une augmentation de 50% de sa puissance par rapport à la version précédente, selon le fabricant. Le tout, en réduisant la distorsion sonore, pour une écoute plus qualitative. La raison de ces améliorations est la technologie AI Sound Boost, un système d’optimisation audio basé sur l’intelligence artificielle.
Celui-ci permet aux haut-parleurs de délivrer un son plus puissant, tout en conservant une clarté optimale, que le volume soit faible ou élevé. Le rendu sonore reste fidèle à la signature JBL, avec des aigus précis et des basses marquées, encore plus que sur la version précédente.
La JBL Boombox 4 propose un mode Bass Boost, disponible en deux variantes. On retrouve le mode Deep Bass, pour des basses profondes et enveloppantes, et Punchy Bass, pour des basses plus dynamiques et rythmées. Un petit effet visuel permet de distinguer les deux. Les logos JBL, situés sur les radiateurs de basses, s’illuminent en blanc ou en orange lorsque le mode est activé.
Une enceinte plus légère
Il était reproché à la Boombox 3 d'être trop lourde. Ici, la quatrième version fait une cure de minceur, avec un poids de 5,9 kg sur la balance. Ainsi, la Boombox 4 est 12% plus légère que la Boombox 3. Malgré cette réduction de poids, l’enceinte conserve une structure renforcée, avec un pied plus stable, et se dote d’une certification IP68. Elle résiste à l'eau et à la poussière, l'idéal pour écouter sa musique au bord de la piscine.
La connectivité a également été améliorée avec la technologie Auracast, qui permet un appairage simplifié avec d’autres enceintes JBL compatibles. Ce qui offre la possibilité de créer un système audio à plusieurs enceintes ou stéréo.
Une autonomie prolongée et des options de personnalisation
L’autonomie de la Boombox 4 atteint 28 heures en utilisation normale. Avec le mode Playtime Boost, cette autonomie peut atteindre 34 heures. La batterie reste remplaçable, ce qui prolonge la durée de vie de l’appareil. Par ailleurs, l’enceinte propose une connexion audio numérique sans perte via USB-C, pour une écoute filaire de qualité.
Prix et disponibilité
La JBL Boombox 4 sera commercialisée à partir du 8 septembre 2025 sur le site officiel de JBL ainsi que chez les revendeurs agréés, au prix de 499,99€.
Trois finitions seront disponibles : Midnight Black, Ocean Blue et Camouflage, permettant aux utilisateurs de choisir un modèle en accord avec leurs préférences esthétiques.