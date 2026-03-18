Très originaux mais très réussis dans leur genre, les The Tube et The Roller n’ont rien à voir avec les enceintes portables habituelles. Les deux produits affichent une unité centrale cubique surmontée d’une poignée, unité qui est à chaque fois ceinturée par deux larges blocs sonores, en forme de tube, ou en forme de rond/rouleau. À ces dessins déjà à part s’ajoute la présence d’une déclinaison jaune très lumineuse, issue d’une époque où la couleur n’effrayait pas les technophiles.