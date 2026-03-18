Petite gamme de produits audio aux design atypiques dans les années 80, la série Moving Sound est ressuscitée en 2026 à travers 4 appareils : 1 casque supra-auriculaire, 1 paire de true wireless, et 2 enceintes transportables. Loin de revenir à plus de sobriété, le constructeur exploite à fond cette fibre nostalgique.
Si les enceintes MS80 The Tube et MS60 The Roller s’inspirent très fortement des anciens modèles et que le MS1 The Ringo Duo fait revivre l’un des casques iconiques des baladeurs cassettes, les écouteurs Bluetooth MS3 The Buds tentent simplement de retranscrire cette époque.
The Tube et The Roller : le néo-futurisme a bon goût
Très originaux mais très réussis dans leur genre, les The Tube et The Roller n’ont rien à voir avec les enceintes portables habituelles. Les deux produits affichent une unité centrale cubique surmontée d’une poignée, unité qui est à chaque fois ceinturée par deux larges blocs sonores, en forme de tube, ou en forme de rond/rouleau. À ces dessins déjà à part s’ajoute la présence d’une déclinaison jaune très lumineuse, issue d’une époque où la couleur n’effrayait pas les technophiles.
Malgré cette approche rétro, rien ici ne s’approche technologiquement des anciens modèles Moving Sound. Petits éclairages à leds, certification IP67, mais surtout une connectivité Bluetooth LE Audio/Auracast avec contrôle via l’application Philips Entertainment, et utilisation de l’USB-C en audio.
Modèle le plus puissant et le plus haut de gamme, MS80 The Tube exploite à fond les deux woofers de 12,3 cm placés aux extrémités, accompagnés par deux radiateurs passifs et deux tweeters de 19 mm pour la reproduction des hautes fréquences. Pas vraiment timide, cette enceinte est capable de délivrer une puissance de 140 W RMS. Via sa batterie intégrée, The Tube peut atteindre une autonomie de 24 h.
Un peu moins imposante et puissante, la MS60 The Roller adopte le même design en roue de skate/roller que le modèle originel. L’architecture audio est ambitieuse, puisque chaque module circulaire abrite un woofer, un tweeter, et un radiateur passif, pour une puissance totale de 60 W RMS. L’autonomie est quant à elle identique à celle de l’enceinte The Tube, 24 h.
Casque et écouteurs tout aussi rétro
Dans la même veine que les enceintes, mais fatalement un peu plus discrets, les écouteurs MS3 The Buds et le casque MS1 The Ringo adoptent ce même mix de design rétro et de modernité.
Assez abordables, les écouteurs intègrent pourtant une fonction assez rare : un écran de contrôle sur le boîtier de charge. Pour le reste, ces true wireless IP54 disposent d’une compatibilité Auracast, et intègre une réduction de bruit active. En revanche, l’architecture sonore est plus mystérieuse, et l’autonomie est seulement annoncée en comptant le boîtier : 42 h (sans ANC).
Très léger et affichant une autonomie de 26 h en Bluetooth (à priori non LE Audio), le The Ringo Duo est un modèle de type supra-auriculaire, avec des coussinets en mousse reposant sur les oreilles. Disponible en deux coloris, jaune ou noir, il peut également être utilisé en filaire via son câble USB-C avec microphone.
Tous les produits seront disponibles au deuxième trimestre, aux tarifs suivants :
- MS80 The Tibe : 349,99 euros
- MS60 The Roller : 179,99 euros
- MS3 The Buds : 79,99 euros
- MS1 The Ringo Duo : 34,99 euros