Les enceintes se démarquent de la concurrence sur deux points. Premièrement, une prise en charge du format Dolby Atmos, et même DTS :X sur les The Nines II. L’apport d’une telle compatibilité n’est pas encore très clair, mais devrait logiquement se retrouver sur la spatialisation. Deuxièmement, la compatibilité avec la technologie de correction acoustique Dirac Live. Les The Sevens II et The Nines II sont livrées avec une licence Room Correction et un microphone pour la calibration, les choses sont en revanche moins claires pour les The Fives II.