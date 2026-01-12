Le CES 2026 a été une bonne cuvée pour Klipsch, en tous cas l’occasion de se remettre sur le devant de la scène. En plus de la modernisation de sa gamme d’enceintes Hifi actives, le fabricant a présenté de nombreux produits à venir, certains encore à l’état de concept.
Annonce phare, le trio The Fives II, The Sevens II, et The Nines II permet à Klipsch de se replacer sur le marché des enceintes stéréo connectées haut de gamme, en exploitant notamment sa filiation avec Onkyo. Klipsch a également présenté une nouvelle série de casques audio haut de gamme, dévoilé l’arrivée prochaine d’une gamme d’enceintes Hifi et d’une gamme d’enceintes home cinéma premium, de plusieurs enceintes Bluetooth, et d’une barre de son adaptée à un usage extérieur.
Le retour à la Hifi connectée, avec Dolby Atmos et correction acoustique
Enceintes Hifi de bibliothèques, les The Fives II (les plus compactes), The Sevens II, et The Nines II (les plus imposantes) présentent toujours d’un design rétro tout à fait dans l’esprit du constructeur américain, mais animé de nombreuses modernisations. Pour commencer, la connectique filaire est bien plus riche, avec la présence de ports USB-C, HDMI eARC et SPDIF, et d’une interface analogique (entrées ligne et préampli phono, sortie pour caisson).
Surtout, Klipsch s’appuie sur sa marque sœur Onkyo pour la dimension connectée (absente de la précédente gamme), ces enceintes sont ainsi compatibles avec la plupart des protocoles du marché : Google Cast, AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, et Roon Ready. Cette association Klipsch-Onkyo va encore plus loin, avec présence d’amplificateurs directement issus des appareils home-cinéma du japonais.
Les enceintes se démarquent de la concurrence sur deux points. Premièrement, une prise en charge du format Dolby Atmos, et même DTS :X sur les The Nines II. L’apport d’une telle compatibilité n’est pas encore très clair, mais devrait logiquement se retrouver sur la spatialisation. Deuxièmement, la compatibilité avec la technologie de correction acoustique Dirac Live. Les The Sevens II et The Nines II sont livrées avec une licence Room Correction et un microphone pour la calibration, les choses sont en revanche moins claires pour les The Fives II.
Outre de petits écarts sur les technologies embarquées et la connectique, les trois modèles diffèrent en matière de puissance et de tenue dans le bas du spectre. D’architecture deux voies, elles intègrent toutes un tweeter de 25 mm à dôme titane épaulé par un pavillon Tractrix (spécialité de la marque), et un dispose d’un woofer Jet Cerametallic de respectivement 13,3 cm, 16,5 cm, et 20 cm.
Annoncés pour le printemps 2026, ces trois ensembles stéréo seront vendus à : 1400 euros les The Fives II ; 2000 euros les The Sevens II ; 2500 Euros les The Nines II.
Des enceintes partout
En plus de ces deux produits, Klipsch met en avant à la fois d’autres mises à jour de gammes existantes, et des concepts plus flous pour le moment.
Concernant les gammes existantes, nous aurons droit à une nouvelle version de la série d’enceintes portables Music City, baptisée logiquement Music City Series II, ainsi que l’arrivée des nouvelles enceintes (Bluetooth) de salon The One IV et The Three IV. Aucun détail technique n’a été dévoilé, mais nous savons que Klipsch mettra le paquet sur le standard LE Audio, en particulier la diffusion Auracast.
Un peu plus traditionnelles, les gammes Reference Signature Series et Project Apollo représentent respectivement une nouvelle série d’enceintes Hifi passives et une nouvelle série d’enceintes de home cinéma, très haut de gamme, mettant dans les deux cas en avant le tweeter à charge pavillonnaire Klipsch.
Enfin, la mystérieuse Flexus Element est décrite comme une barre de son d’extérieur (par exemple une terrasse), concept il est vrai assez atypique.
Le retour des casques
Petite surprise tant nous pensions ce marché abandonné par la marque, la gamme Atlas signe le retour dans le genre casqué.
En l’occurrence, trois modèles haut de gamme ont été annoncés : L’Atlas HP-1, création nomade à réduction de bruit active disposant d’un haut-parleur coaxial ; l’Atlas HP-2, un casque Hifi fermé avec coques en bois, à priori chargé dans le bas du spectre ; l’Atlas HP-3, casque Hifi semi-ouvert et vaisseau amiral de la gamme. Celui -ci perpétuera la formule de l’ancien Heritage HP-3 lancé il y a plus de 8 ans.