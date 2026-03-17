À l’occasion de la présentation de sa gamme de téléviseurs pour 2026, Philips a mis en avant plusieurs évolutions techniques et une offre plus structurée, allant de l’OLED accessible aux modèles MiniLED les plus ambitieux, tout en conservant son système Ambilight qui continue de forger l'identité de la marque.
Cette nouvelle génération de téléviseurs s’appuie notamment sur les processeurs P5 AI de 7ᵉ et 10ᵉ génération, la plateforme TitanOS et une compatibilité étendue avec les technologies HDR et gaming. Elle introduit aussi une nouveauté notable chez Philips : l’arrivée d’un modèle RGB MiniLED, tandis que l’Ambilight évolue pour dépasser le simple cadre du téléviseur.
Philips renouvelle sa gamme TV 2026 de l’OLED au RGB MiniLED
Pour 2026, Philips structure son offre autour de plusieurs familles de téléviseurs couvrant différents niveaux de gamme et technologies d’affichage. La marque propose ainsi ses modèles OLED+911 et OLED+951 au sommet de la gamme, ainsi que qu'une série plus accessible avec les OLED811 et OLED761.
À leurs côtés, le constructeur introduit un téléviseur RGB MiniLED « The Xtra » baptisé MLED981, destiné à incarner le haut de gamme LCD de la marque. Enfin, la série PQS9001, surnommée « The One », conserve sa vocation de modèle polyvalent pensé pour simplifier le choix d’un téléviseur en réunissant l’essentiel des technologies attendues aujourd’hui.
L’ensemble de la gamme bénéficie des processeurs d’image P5 AI et d’une compatibilité étendue avec les technologies HDR, notamment Dolby Vision 2 et HDR10+ Gaming, tout en s’appuyant sur la plateforme connectée TitanOS pour l’accès aux principaux services de streaming.
MLED981 : le RGB MiniLED fait son entrée chez Philips
La nouveauté la plus marquante de cette gamme 2026 est sans doute l’arrivée du MLED981, premier téléviseur Philips intégrant un système de rétroéclairage RGB MiniLED.
Positionné dans la série Xtra, ce modèle de 85 pouces combine une dalle 165 Hz avec un rétroéclairage reposant sur 11 520 zones de gradation, capable d’atteindre une luminosité maximale annoncée de 2 500 cd/m². L’objectif est double : proposer une image très lumineuse tout en améliorant la gestion des halos et des artefacts de mouvement, deux points régulièrement surveillés sur les téléviseurs LCD haut de gamme.
Philips met également en avant les capacités gaming du MLED981. Le téléviseur prend en charge HDR10+ Gaming et FreeSync Premium Pro, tandis qu’un mode DLG permettrait d’atteindre une fréquence allant jusqu’à 330 Hz. Côté connectique, l’intégration du chipset MediaTek Pentonic 800 permet de proposer quatre ports HDMI 2.1 à bande passante étendue.
OLED811 et OLED761 : deux façons de démocratiser l’OLED
L’OLED reste néanmoins un pilier central de l’offre Philips. Avec l’OLED811, la marque cherche à conserver l’équilibre qui a fait le succès de la série 800 : un téléviseur premium sans atteindre les tarifs des modèles les plus haut de gamme.
Ce modèle s’appuie sur une dalle OLED EX à luminosité renforcée et sur le processeur P5 AI de 10ᵉ génération. Les versions 55, 65 et 77 pouces peuvent atteindre une luminosité maximale annoncée de 2 500 cd/m² et couvrent 98,5 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Le téléviseur bénéficie également du Dolby Vision 2 Max, dont le moteur d’image analyse le contenu image par image afin d’optimiser le rendu HDR.
Les amateurs de jeux vidéo ne sont pas oubliés. L’OLED811 prend en charge HDR10+ Gaming, FreeSync Premium et G-Sync, avec une fréquence pouvant atteindre 165 Hz. Le téléviseur propose également une Game Bar permettant d’enregistrer des réglages personnalisés pour chaque jeu.
Avec l’OLED761, Philips vise un public plus large. Le téléviseur repose sur une dalle OLED SE capable d’atteindre environ 1 000 cd/m², associée au processeur P5 AI de 7ᵉ génération. Les fonctions gaming restent présentes, avec HDR10+ Gaming, FreeSync Premium, G-Sync et des ports HDMI 2.1.
Cette segmentation permet à Philips de maintenir l’OLED au cœur de sa stratégie tout en proposant plusieurs niveaux de prix.
Ambilight évolue avec AmbiScape
Impossible d’évoquer un téléviseur Philips sans parler d’Ambilight. La technologie, qui projette les couleurs de l’image sur le mur derrière le téléviseur, reste un élément central de l’identité de la marque.
Pour 2026, Philips introduit une évolution baptisée AmbiScape. Cette fonctionnalité permet de synchroniser l’Ambilight du téléviseur avec jusqu’à dix lampes (mais seulement quatre d'entre elles peuvent être connectées simultanément) afin d’étendre l’ambiance lumineuse à toute la pièce. L’objectif est de prolonger l’image au-delà du cadre du téléviseur et d’accentuer l’immersion, que ce soit pour les films, les séries ou les jeux vidéo.
AmbiScape sera notamment disponible sur les modèles Ambilight à partir de la série 8000, mais aussi sur certains moniteurs gaming de la gamme Philips Evnia.
TitanOS, Dolby Vision et gaming : Philips soigne aussi l’expérience d’usage
Au-delà de la qualité d’image, Philips cherche également à améliorer l’expérience globale de ses téléviseurs. Toute la gamme 2026 s’appuie sur TitanOS, la plateforme Smart TV maison.
Celle-ci donne accès aux principaux services de streaming, parmi lesquels Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube ou Prime Video, tandis que Apple TV doit rejoindre la plateforme au printemps 2026. TitanOS est également compatible avec Google Assistant, Alexa, Apple AirPlay 2 et Control4, facilitant l’intégration dans un environnement domotique.
Côté gaming, Philips renforce aussi sa proposition avec la prise en charge généralisée de HDR10+ Gaming sur les modèles Ambilight premium, ainsi que des technologies de synchronisation comme FreeSync ou G-Sync selon les références.
Enfin, Philips n’a pas encore communiqué les prix ni les dates de commercialisation de ces nouveaux téléviseurs. Ces informations devraient être précisées dans les mois à venir, à l’approche de leur lancement.