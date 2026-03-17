Impossible d’évoquer un téléviseur Philips sans parler d’Ambilight. La technologie, qui projette les couleurs de l’image sur le mur derrière le téléviseur, reste un élément central de l’identité de la marque.



Pour 2026, Philips introduit une évolution baptisée AmbiScape. Cette fonctionnalité permet de synchroniser l’Ambilight du téléviseur avec jusqu’à dix lampes (mais seulement quatre d'entre elles peuvent être connectées simultanément) afin d’étendre l’ambiance lumineuse à toute la pièce. L’objectif est de prolonger l’image au-delà du cadre du téléviseur et d’accentuer l’immersion, que ce soit pour les films, les séries ou les jeux vidéo.



AmbiScape sera notamment disponible sur les modèles Ambilight à partir de la série 8000, mais aussi sur certains moniteurs gaming de la gamme Philips Evnia.