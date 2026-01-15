Alors que Philips s’est récemment distingué via l'annonce de Dolby au CES 2026 concernant l’adoption du Dolby Vision 2 sur plusieurs téléviseurs OLED dès 2026, une première fuite commence à lever le voile sur un autre modèle attendu dans la future gamme du constructeur. Relayées par Toengel, source habituelle lorsqu’il s’agit des produits TP Vision, ces informations concernent la série Philips OLED901, prévue en 42 et 48 pouces.
Selon ces éléments non officiels, l’OLED901 ne viserait pas le sommet de la gamme, mais se positionnerait plutôt comme une déclinaison compacte premium, dans la continuité des actuelles séries OLED800, avec une orientation plus marquée sur l’équipement audio et les usages polyvalents.
Philips OLED 901 : dalle OLED EX, 144 Hz et plateforme Google TV
Selon les informations divulguées, le téléviseur s’appuierait sur une dalle OLED EX de LG Display, compatible 120 Hz natif et jusqu’à 144 Hz en VRR. Les données de luminosité restent encore imprécises, mais la couverture colorimétrique serait proche de 99 % du DCI-P3. Le traitement d’image serait confié au processeur P5 AI de 9ᵉ génération, avec les fonctions Adaptive Intelligence et Adaptive Gamut Enhancer déjà introduites sur les modèles récents. La compatibilité HDR inclurait notamment Dolby Vision, HDR10+, HDR10+ Adaptive et HLG.
Côté connectique et performances, la présence du SoC MediaTek Pentonic 1000 est évoquée, avec deux ports HDMI 2.1 sur quatre au total, la prise en charge du VRR, de l’ALLM, ainsi que des certifications FreeSync Premium et G-Sync compatible. Le téléviseur fonctionnerait sous Google TV, avec 4 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage.
Audio intégré et Ambilight toujours au rendez-vous
L’un des points distinctifs de ce modèle concernerait l’audio, avec un système 2.1 via une barre de son intégrée. Le modèle 48 pouces disposerait de quatre haut-parleurs frontaux associés à un caisson de basses, tandis que la version 42 pouces adopterait une configuration plus compacte. L’ensemble serait compatible Dolby Atmos et DTS:X. Comme sur les autres téléviseurs de la marque, l’Ambilight trois côtés serait bien présent.
À ce stade, aucune confirmation officielle n’a encore été apportée par TP Vision, et plusieurs caractéristiques devront être précisées lors de la présentation complète de la gamme, attendue dans les prochaines semaines. Reste également à savoir si l'OLED901 fera partie des modèles compatibles Dolby Vision 2, Philips ayant pour l’instant confirmé cette prise en charge sur les séries OLED811, OLED911 et OLED951.