L’un des points distinctifs de ce modèle concernerait l’audio, avec un système 2.1 via une barre de son intégrée. Le modèle 48 pouces disposerait de quatre haut-parleurs frontaux associés à un caisson de basses, tandis que la version 42 pouces adopterait une configuration plus compacte. L’ensemble serait compatible Dolby Atmos et DTS:X. Comme sur les autres téléviseurs de la marque, l’Ambilight trois côtés serait bien présent.



À ce stade, aucune confirmation officielle n’a encore été apportée par TP Vision, et plusieurs caractéristiques devront être précisées lors de la présentation complète de la gamme, attendue dans les prochaines semaines. Reste également à savoir si l'OLED901 fera partie des modèles compatibles Dolby Vision 2, Philips ayant pour l’instant confirmé cette prise en charge sur les séries OLED811, OLED911 et OLED951.