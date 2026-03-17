La partie audio repose sur un système 2.2 de 70 W, avec une architecture repensée intégrant deux woofers plus compacts en lieu et place du caisson unique sur la précédente série.



De son côté, l’OLED+911 met davantage l’accent sur l’expérience sonore. Le téléviseur intègre un système Bowers & Wilkins 3.1, directement intégré sous l’écran, avec une configuration LCR et une configuration par canal avec deux

nouveaux haut-parleurs médiums de 45 mm en fibre de verre ainsi qu’un tweeter à dôme titane de 19 mm. L’ensemble délivre une puissance totale de 81 W, avec un caisson de basses à l’arrière et des radiateurs passifs destinés à améliorer la profondeur des basses. À l'image d'un Panasonic Z95B, le but ici est de proposer une expérience convaincante sans passer par une barre de son externe.



Enfin, comme sur le reste de la gamme, l’Ambilight joue un rôle central. Les OLED+951 et OLED+911 bénéficient d’un système sur quatre côtés, qui étend les couleurs de l’image sur les murs environnants. Mais ce n'est pas tout puisque Philips introduit également AmbiScape, une fonctionnalité permettant de synchroniser l’éclairage du téléviseur avec des lampes connectées, afin de prolonger l’immersion dans toute la pièce.