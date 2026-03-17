Avec ses nouveaux OLED+951 et OLED+911, Philips poursuit l’évolution de sa gamme OLED la plus ambitieuse. Comme les années précédentes, le constructeur ne se contente pas de miser sur la qualité d’image : il cherche à proposer une expérience complète, mêlant traitement vidéo avancé, audio intégré signé Bowers & Wilkins et immersion Ambilight.
Cette cuvée 2026 de téléviseurs Philips introduit plusieurs évolutions notables, à commencer par une nouvelle génération de dalle OLED et l’arrivée du Dolby Vision 2 Max, tout en conservant les fondamentaux qui définissent la série OLED+.
Philips pousse encore plus loin sa formule OLED+
Chez Philips, la série OLED+ occupe une place à part. Elle se distingue des autres modèles OLED par une approche plus globale de l’expérience, avec un accent particulier mis sur l’audio et l’immersion.
Les deux nouveaux modèles, OLED+951 et OLED+911, s’inscrivent dans cette continuité. On retrouve ainsi un système Ambilight sur quatre côtés, destiné à prolonger l’image au-delà de l’écran, et même à toute la pièce avec la nouvelle fonctionnalité AmbiScape. La collaboration avec Bowers & Wilkins pour la partie sonore est également toujours au programme.
Une nouvelle génération d’image avec META 4.0 et P5 AI
Philips met en avant une nouvelle génération de dalle OLED META 4.0, animée par la technologie Primary RGB Tandem 2.0 de LG Display. Pour rappel, derrière cette appellation, on retrouve une structure empilée de sources lumineuses rouges, vertes et bleues, pensée pour améliorer à la fois la luminosité et la couverture colorimétrique.
Sur le papier, le constructeur annonce un pic lumineux pouvant atteindre 4 500 cd/m² en pic, ainsi qu’une couverture de 99,5 % du DCI-P3. La gestion des reflets a également été revue de manière à gagner en efficacité sans sacrifier les noirs. De son côté, le traitement de l’image repose sur le processeur P5 AI de 10ᵉ génération, qui intègre notamment des fonctions d’analyse HDR et d’optimisation image par image afin d’adapter le rendu aux capacités du téléviseur.
Dolby Vision 2 Max et traitement du mouvement
Autre nouveauté mise en avant : la compatibilité avec Dolby Vision 2 Max. Cette évolution introduit un nouveau moteur de traitement, le Dolby Image Engine, enrichi de fonctions d’analyse du contenu et de l’environnement.
Concrètement, le téléviseur ajuste automatiquement l’image pour optimiser le contraste, la luminosité et les couleurs, tout en respectant l’intention du contenu d’origine. Philips évoque également une meilleure gestion du mouvement avec la fonction Authentic Motion, censée offrir un rendu plus cinématographique tout en évitant les saccades.
OLED+951 et OLED+911 : quoi de neuf ?
Positionné comme le modèle phare, l’OLED+951 concentre l’essentiel des innovations de la gamme. Il embarque un système de traitement P5 AI Dual Engine, accompagné de plusieurs technologies d’optimisation de l’image, notamment pour la netteté et la gestion des sources compressées.
La partie audio repose sur un système 2.2 de 70 W, avec une architecture repensée intégrant deux woofers plus compacts en lieu et place du caisson unique sur la précédente série.
De son côté, l’OLED+911 met davantage l’accent sur l’expérience sonore. Le téléviseur intègre un système Bowers & Wilkins 3.1, directement intégré sous l’écran, avec une configuration LCR et une configuration par canal avec deux
nouveaux haut-parleurs médiums de 45 mm en fibre de verre ainsi qu’un tweeter à dôme titane de 19 mm. L’ensemble délivre une puissance totale de 81 W, avec un caisson de basses à l’arrière et des radiateurs passifs destinés à améliorer la profondeur des basses. À l'image d'un Panasonic Z95B, le but ici est de proposer une expérience convaincante sans passer par une barre de son externe.
Enfin, comme sur le reste de la gamme, l’Ambilight joue un rôle central. Les OLED+951 et OLED+911 bénéficient d’un système sur quatre côtés, qui étend les couleurs de l’image sur les murs environnants. Mais ce n'est pas tout puisque Philips introduit également AmbiScape, une fonctionnalité permettant de synchroniser l’éclairage du téléviseur avec des lampes connectées, afin de prolonger l’immersion dans toute la pièce.
Pour l'heure, aucune information concernant les prix de ces deux séries n'a été donnée. Nous devrions en savoir plus dans les prochaines semaines, avant leur lancement.