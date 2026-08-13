Reste l'essentiel, qui rejoint ce que nous écrivions dans notre premier article : que la cause soit contractuelle ou technique, l'accès à un achat numérique dépend d'un compte, d'une interface, de serveurs et de DRM. Un Blu-ray peut être perdu ou rayé, mais sa lecture ne dépend pas de la capacité d'une boutique à afficher correctement une bibliothèque de plusieurs centaines de titres.



Une leçon pratique, tout de même, pour qui se retrouverait dans la même situation : c'est la demande d'escalade vers un superviseur, conditions générales à l'appui, qui a débloqué le dossier. Le cas se termine ainsi mieux que la réponse initiale ne le laissait craindre. Il manque néanmoins toujours le principal : pouvoir effectivement regarder la trilogie Le seigneur des Anneaux !