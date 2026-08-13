Quelques jours après la disparition remarquée de la trilogie du Seigneur des Anneaux achetée de la bibliothèque d'un utilisateur, le support de Google a changé de version : les licences seraient intactes, et la faute reviendrait à un bug d'affichage. Une explication qui rassure… sans convaincre totalement.
Nous revenions il y a quelques jours sur le cas d'un utilisateur ayant acheté les versions longues du Seigneur des Anneaux sur Google Play en 2022, avant de les voir disparaître de sa bibliothèque quatre ans plus tard. Le support lui avait alors indiqué que les films n'étaient plus disponibles au catalogue, et qu'aucun remboursement ne pouvait être accordé au-delà de 120 jours.
L'histoire a depuis connu un rebondissement. Après avoir suivi les conseils d'autres internautes, l'utilisateur a demandé une escalade de son dossier vers un superviseur, en s'appuyant sur les propres conditions de Google relatives au retrait ou à l'indisponibilité des contenus achetés. C'est cette seconde réponse, relayée par Android Authority et Dexerto, qui a tout changé — précisons d'emblée qu'il ne s'agit pas d'une communication officielle de Google, mais bien d'un nouvel échange avec le service client, celui-là même qui avait fourni la première version.
Des licences toujours valides, selon le support
Le changement de discours est notable. Google invoque cette fois un « problème de rendu avec les grandes bibliothèques numériques » qui masquerait la trilogie dans la vue principale, et assure que les licences resteraient valides et toujours associées au compte de l'utilisateur.
Le bundle acheté en 2022 n'est effectivement plus commercialisé sous cette forme, mais les droits individuels sur les trois versions longues resteraient attachés à son compte. Le support a par ailleurs reconnu que ses premières informations étaient incorrectes et accordé 20 livres sterling (sous forme d'avoir sur le compte, et non de remboursement) accompagnées de liens directs vers Google TV et YouTube.
Sauf que tout n'est pas rentré dans l'ordre, loin de là. L'utilisateur explique que l'application mobile Google TV plante avant même d'avoir fini d'afficher les titres commençant par « A », tandis que son Chromecast avec Google TV ne montre qu'environ un cinquième de ses achats. Quant aux liens de secours, ceux pointant vers YouTube demandent toujours de payer, et seuls deux des trois liens Google TV fonctionnent : Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours reste inaccessible.
Un bug qui n'explique pas tout
L'explication technique laisse donc quelques zones d'ombre. Notebookcheck relève par ailleurs que les versions longues ont été retirées de plusieurs catalogues nationaux ces dernières années, contrairement aux montages cinéma. De quoi alimenter l'hypothèse d'un problème de droits distinct du simple bug d'affichage.
Le fait qu'un lien direct vers un titre précis renvoie lui aussi une erreur laisse toutefois penser que le problème pourrait dépasser la seule vue de bibliothèque. Notons enfin que le fil Reddit à l'origine de l'affaire a depuis été supprimé, ce qui n'aide pas à y voir clair.
Reste l'essentiel, qui rejoint ce que nous écrivions dans notre premier article : que la cause soit contractuelle ou technique, l'accès à un achat numérique dépend d'un compte, d'une interface, de serveurs et de DRM. Un Blu-ray peut être perdu ou rayé, mais sa lecture ne dépend pas de la capacité d'une boutique à afficher correctement une bibliothèque de plusieurs centaines de titres.
Une leçon pratique, tout de même, pour qui se retrouverait dans la même situation : c'est la demande d'escalade vers un superviseur, conditions générales à l'appui, qui a débloqué le dossier. Le cas se termine ainsi mieux que la réponse initiale ne le laissait craindre. Il manque néanmoins toujours le principal : pouvoir effectivement regarder la trilogie Le seigneur des Anneaux !
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