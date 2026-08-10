frigolu

La notion de dématérialisation est controversée, puisqu’il y a toujours matérialité (et surtout consommation de ressources), mais sur un autre support et/ou ailleurs. A l’origine, on disait « informatisation » (vers un système informatique), ce qui est plus correct. Car il s’agit d’un déplacement de la matérialité, ce que ce mot ne suggère pas. Il y a aussi le débat sur le coût en ressources de cette « dématérialisation », qui est élevé (entre utiliser un BluRay et utiliser les données stockées sur un disque dur dans un centre de données, le bilan énergétique et ressources n’est pas en faveur de la « dématérialisation », il faut penser à toute la chaine de fabrication et de consommation d’énergie de tout ce qui est utilisé pour fabriquer le matériel et exploiter les données). A la rigueur, si l’on dit, d’une bobine de film 35mm que l’on numérise, qu’on l’a « dématérialisée », ça pourrait se comprendre, car on passe bien d’un support physique ou l’on voit clairement les images sur la pellicule, à un support numérique opaque ou l’on ne les voit plus sans du matériel approprié. On a préféré ce terme parce-qu’il déresponsabilise plus (ça sonne comme si c’était un processus d’allégement), alors que l’informatique est tout sauf virtuelle, elle impose au contraire une matérialité très importante.

Concernant le sujet, on peut voir la même chose avec les jeux en ligne comme les MMORPG, les abonnements payables à l’année, ou pire les abonnements à vie à des services : rien n’exclut que l’entreprise périclite, et c’est d’ailleurs noté dans le contrat que personne ne lit, dans ce cas là, c’est perdu. Cette notion est inenvisageable pour moi, je n’achète que ce que je peux stocker concrètement (même si c’est informatiquement). Si je dois prendre un abonnement, à moins que ce ne soit via une entreprise de longue date et en très bonne santé, c’est au mois et tant pis si c’est un peu plus cher qu’un paiement à l’année. Le nombre de services et boites qui ferment est énorme, j’ai connu un paquet de startups qui fournissaient des services de stockage en ligne (« cloud ») qui ont fermé depuis 20 ans, pour la plus grande joie de celles et ceux qui avaient naïvement pris un abonnement à vie.