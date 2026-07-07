Il faut donc éviter le raccourci : Sony ne va pas « effacer vos jeux » après trois ans d’absence. En revanche, le constructeur japonais se réserve bien le droit, dans ses conditions, de fermer un compte inactif. Et si ce compte disparaît, les achats numériques qui y sont attachés peuvent devenir inutilisables. La nuance juridique existe ; le résultat, lui, peut être très proche pour le joueur.



C'est là que cette vieille clause devient beaucoup plus sensible. Dans un monde où les jeux ne sont plus achetés sur disque, mais associés à un identifiant, à un serveur et à une politique de plateforme, la notion de propriété devient nettement plus fragile.



La question n'est donc pas de savoir si PlayStation fermera réellement des comptes inactifs — rien n'indique que Sony l'ait déjà fait. Elle est de savoir ce que vaudra une bibliothèque numérique dans dix ou quinze ans, quand tout dépendra encore davantage d'un compte qu'il faudra maintenir en vie.