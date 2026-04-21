Le cœur du problème pourrait toutefois être ailleurs. Amazon est accusé de ne jamais avoir clairement communiqué sur la durée de vie logicielle de ses produits. Une omission qui devient critique à mesure que les appareils dépendent des mises à jour pour fonctionner correctement. Sans elles, certaines applications finissent par disparaître ou ne plus être compatibles, à l’image de Netflix sur ces anciens modèles.