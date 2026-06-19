Cette affaire rappelle une réalité rarement perceptible pour le grand public : le streaming repose sur un empilement complexe de technologies licenciées. Derrière un simple bouton lecture, il y a des codecs, des formats HDR, des systèmes de protection, des normes de compression et des accords commerciaux parfois très fragiles.



Tant que tout fonctionne, ces couches techniques restent invisibles. Mais lorsqu'un conflit de brevets surgit, l'impact devient très concret. En l'occurrence, il se traduit par la disparition de formats que Disney+ mettait jusqu'ici en avant comme marqueurs de son offre haut de gamme… et par une communication officielle qui choisit de ne pas appeler les choses par leur nom.



Pour Disney, l'enjeu n'est donc pas seulement juridique. Il est aussi commercial : difficile de vendre une expérience premium lorsque ses attributs les plus visibles peuvent disparaître du jour au lendemain, sans garantie de retour rapide.