Le problème est d’autant plus gênant qu’Amazon a parfois vendu des appareils neufs avec une version de Fire OS déjà en retard par rapport à ses propres produits plus récents. Autrement dit, certains Fire TV partaient déjà avec un handicap logiciel au moment de leur achat.



Des solutions de contournement existent encore, notamment via le sideloading ou certains modules Kodi. Mais elles restent réservées aux utilisateurs avertis et ne remplacent pas une application officielle simple à utiliser. Surtout, l’avenir pourrait être plus fermé si Amazon bascule davantage vers Vega OS, son nouveau système maison, pour le moment présent sur le Fire TV Stick 4K Select, beaucoup moins ouvert que les appareils sous Fire OS.