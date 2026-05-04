Drôle de surprise pour de nombreux utilisateurs ! HBO Max vient en effet de tourner la page de la prise en charge de certains anciens appareils Fire TV. La plateforme demande désormais Fire OS 6 au minimum pour faire fonctionner son application, laissant de côté les modèles restés sous Fire OS 5.
Fin de support ? Ça en a tout l'air ! Pourtant, dans les faits, le problème est plus profond et dit beaucoup de la manière dont Amazon gère les mises à jour de ses appareils Fire TV, et de la durée de vie réelle de ces petits boîtiers pourtant encore parfaitement capables de lancer une série ou un film.
HBO Max relève ses exigences, les anciens Fire TV restent sur le carreau
Voilà un changement qui risque de laisser pas mal d'utilisateurs sur le côté. Nous apprenons en effet que les appareils Fire TV doivent désormais tourner sous Fire OS 6 ou une version plus récente pour supporter l'application HBO Max. Conséquence directe, les modèles bloqués sous Fire OS 5 ne sont plus officiellement compatibles avec l’application.
Ce n’est pas un détail anecdotique. Amazon a lancé ses premiers Fire TV sous Fire OS 5 en 2015, mais a continué à commercialiser certains modèles équipés de cette version jusqu’à la fin de l’année 2020. Parmi eux figure notamment le Fire TV Stick de deuxième génération, l’un des modèles les plus populaires de la marque.
Difficile de connaître précisément le nombre d’appareils concernés. Amazon indique avoir vendu plus de 300 millions de produits Fire TV au total, mais ne détaille pas le parc encore actif selon les versions de Fire OS. Le site spécialisé AFTVnews estime toutefois que des millions de Fire TV sous Fire OS 5 pourraient encore être utilisés aujourd’hui. Un chiffre à prendre comme une estimation, mais qui donne une idée de l’ampleur potentielle du problème.
Car ces appareils ne sont pas forcément hors d’usage. Beaucoup fonctionnent encore très bien pour du streaming classique. Le blocage vient surtout du logiciel : HBO Max ne veut plus prendre en charge une version trop ancienne de Fire OS, et les utilisateurs n’ont pas vraiment de solution officielle pour faire évoluer leur appareil.
Le vrai sujet : la politique de mises à jour d’Amazon
C’est là que le cas HBO Max devient plus intéressant qu’une simple histoire d’application. Contrairement à ce que l’on observe souvent sur Android TV ou Google TV, Amazon ne fait presque jamais passer ses Fire TV d’une grande version de Fire OS à une autre. Un appareil lancé sous Fire OS 5 reste généralement sous Fire OS 5, même s’il reçoit encore des correctifs ou de petites mises à jour.
Cette politique réduit mécaniquement la durée de vie pratique des produits. Tant que les applications acceptent l’ancienne version du système, tout va bien. Mais dès qu’un service majeur relève ses prérequis, le matériel se retrouve exclu, même s’il reste capable de remplir sa fonction première.
Le problème est d’autant plus gênant qu’Amazon a parfois vendu des appareils neufs avec une version de Fire OS déjà en retard par rapport à ses propres produits plus récents. Autrement dit, certains Fire TV partaient déjà avec un handicap logiciel au moment de leur achat.
Des solutions de contournement existent encore, notamment via le sideloading ou certains modules Kodi. Mais elles restent réservées aux utilisateurs avertis et ne remplacent pas une application officielle simple à utiliser. Surtout, l’avenir pourrait être plus fermé si Amazon bascule davantage vers Vega OS, son nouveau système maison, pour le moment présent sur le Fire TV Stick 4K Select, beaucoup moins ouvert que les appareils sous Fire OS.