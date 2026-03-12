Il y a plusieurs semaines, les abonnés à la formule Premium – et donc la plus chère – ont constaté la disparition soudaine de plusieurs formats HDR sur Disney+. Le Dolby Vision et le HDR10+ avaient tout d’abord disparu des contenus compatibles. La situation s’est ensuite compliquée lorsque le HDR10 classique a lui aussi disparu pendant environ 24 heures, provoquant une vague de critiques de la part des utilisateurs. Certains abonnés estimaient ne plus pouvoir profiter des programmes dans les meilleures conditions malgré le prix de l’abonnement.

Selon différentes informations, ces suppressions seraient liées à des questions de licences et de brevets autour des technologies HDR, notamment concernant la société américaine Interdigital.

Depuis début mars, la situation a toutefois commencé à évoluer. Le HDR10 a d’abord été réactivé sur certains contenus pour les abonnés disposant de l’offre Premium.

Aujourd’hui, comme l'explique le compte X Ultra-K.fr, spécialisé dans l'actualité des technollogies audio et vidéo, le Dolby Vision est à son tour de retour, permettant à nouveau aux fidèles utilisateurs de la plateforme de Mickey de profiter de ce format HDR avancé sur les films et séries compatibles.