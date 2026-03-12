Après plusieurs semaines de disparition, le Dolby Vision est de nouveau disponible sur Disney+. Mais tous les formats HDR ne sont pas encore revenus sur la plateforme.
Les abonnés de Disney+ ont connu quelques semaines mouvementées sur le plan technique. Plusieurs formats HDR avaient progressivement disparu de la plateforme, empêchant de profiter pleinement de certains films et séries. Après le retour du HDR10 il y a quelques jours, c’est désormais le Dolby Vision qui refait son apparition pour les utilisateurs concernés. Une bonne nouvelle… même si la situation n’est pas encore totalement revenue à la normale.
Le Dolby Vision est revenu sur Disney+ après plusieurs semaines d'absence
Il y a plusieurs semaines, les abonnés à la formule Premium – et donc la plus chère – ont constaté la disparition soudaine de plusieurs formats HDR sur Disney+. Le Dolby Vision et le HDR10+ avaient tout d’abord disparu des contenus compatibles. La situation s’est ensuite compliquée lorsque le HDR10 classique a lui aussi disparu pendant environ 24 heures, provoquant une vague de critiques de la part des utilisateurs. Certains abonnés estimaient ne plus pouvoir profiter des programmes dans les meilleures conditions malgré le prix de l’abonnement.
Selon différentes informations, ces suppressions seraient liées à des questions de licences et de brevets autour des technologies HDR, notamment concernant la société américaine Interdigital.
Depuis début mars, la situation a toutefois commencé à évoluer. Le HDR10 a d’abord été réactivé sur certains contenus pour les abonnés disposant de l’offre Premium.
Aujourd’hui, comme l'explique le compte X Ultra-K.fr, spécialisé dans l'actualité des technollogies audio et vidéo, le Dolby Vision est à son tour de retour, permettant à nouveau aux fidèles utilisateurs de la plateforme de Mickey de profiter de ce format HDR avancé sur les films et séries compatibles.
Le HDR10+ manque toujours à l'appel
Si le retour du Dolby Vision marque une étape importante, tous les formats HDR ne sont pas encore revenus sur la plateforme. À l’heure actuelle, le HDR10+ reste toujours absent de Disney+.
Ce format, comme le Dolby Vision, utilise des métadonnées dynamiques pour adapter la luminosité et les contrastes scène par scène. Il permet généralement d’obtenir un rendu HDR plus précis que le HDR10 classique.
Son absence pose notamment problème pour les utilisateurs de téléviseurs Samsung. Contrairement à la plupart des autres marques, les TV du constructeur coréen ne prennent pas en charge le Dolby Vision et reposent principalement sur le HDR10+ pour profiter d’un HDR dynamique.
Pour l’instant, Disney+ n’a pas communiqué de calendrier concernant le retour éventuel du HDR10+. Les choses semblent toutefois évoluer progressivement, ce qui laisse penser que la situation pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines.
