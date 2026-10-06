Samsung, Oppo puis LG ont quitté le marché, tandis que nombre de références commencent sérieusement à prendre de l’âge. À première vue, le lecteur Blu-ray 4K semble promis à une lente disparition. Pourtant, l’arrivée d’un nouveau modèle en 2026 montre que le disque n’a pas encore dit son dernier mot.
Le renouvellement des lecteurs Blu-ray 4K n’a plus grand-chose à voir avec celui des téléviseurs ou des autres appareils électroniques. Certaines références incontournables remontent encore à 2018, à l’image du Panasonic DP-UB820, tandis que les véritables nouveautés sont devenues extrêmement rares.
Cela ne signifie pas pour autant que plus rien ne bouge. Sony a lancé en 2025 le UBP-X700/K, son premier nouveau lecteur Blu-ray 4K depuis plusieurs années. Il ne s’agit toutefois pas d’une rupture technologique : le constructeur reprend largement la base de son ancien UBP-X700, tout en recentrant le produit sur la lecture physique. Il conserve notamment la compatibilité UHD Blu-ray, HDR10, Dolby Vision et SACD.
Si vous cherchez justement quel modèle choisir aujourd’hui, nous venons de mettre à jour notre comparatif des meilleurs lecteurs Blu-ray 4K disponibles en 2026, du modèle abordable aux platines les plus haut de gamme.
Le mouvement de retrait des grands constructeurs reste néanmoins bien réel. Oppo a abandonné ses lecteurs en 2018, Samsung en 2019, tandis que LG a cessé la production de ses dernières platines Blu-ray et UHD fin 2024.
Un marché qui se renouvelle encore, au compte-gouttes
Sony et Panasonic n’ont donc pas totalement baissé le rideau. Le premier commercialise désormais son UBP-X700/K, tandis que Panasonic maintient une gamme étonnamment large, du très accessible DP-UB150 au haut de gamme DP-UB9000, en passant par les DP-UB450 et UB820.
Le constat reste malgré tout assez évident : le lecteur de disque n’est plus un marché de masse. Les lancements sont espacés de plusieurs années et prennent souvent la forme d’évolutions mesurées plutôt que de nouvelles générations entièrement repensées.
Le disque conserve néanmoins quelques arguments particulièrement solides chez les amateurs de home cinéma. Un Blu-ray UHD offre généralement des débits vidéo très supérieurs à ceux du streaming, sans dépendre de la connexion Internet, et peut embarquer des pistes audio lossless comme le Dolby TrueHD ou le DTS-HD Master Audio. Sans oublier un argument devenu moins anecdotique : un disque acheté reste dans la bibliothèque, indépendamment des changements de catalogue des plateformes.
Et pourtant, de nouveaux lecteurs apparaissent encore
C’est justement ce qui rend l’annonce du Laser BLU-BD4K-384 assez étonnante. Cette marque australienne vient d’ouvrir les précommandes de son premier lecteur Blu-ray UHD, attendu le 30 novembre 2026 au tarif de 499,95 dollars australiens.
La machine ne cherche pas à rivaliser avec les platines audiophiles à plusieurs milliers d’euros. Elle lit les UHD Blu-ray, Blu-ray, DVD et CD, prend en charge HDR10 et Dolby Vision et, surtout, accepte les Blu-ray et DVD de différentes régions. Un argument plutôt séduisant pour les collectionneurs qui importent régulièrement leurs éditions.
Les concessions sont bien réelles : pas de HDR10+, pas de Wi-Fi et une seule sortie HDMI. Surtout, aucune commercialisation européenne n’est encore annoncée.
Le lecteur Blu-ray 4K n’est donc probablement pas en train de disparaître autant que de changer de statut. De produit grand public, il devient progressivement un appareil destiné aux cinéphiles, collectionneurs et installations home cinéma exigeantes. Les références sont moins nombreuses et se renouvellent moins souvent, mais le marché existe encore suffisamment pour qu’un nouvel acteur tente sa chance en 2026.
Et malgré leur âge parfois respectable, plusieurs platines restent aujourd’hui très pertinentes. Nous venons justement de remettre à jour notre comparatif des meilleurs lecteurs Blu-ray 4K, du modèle abordable à moins de 200 euros jusqu’aux platines universelles très haut de gamme.