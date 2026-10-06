MisterDams

Sans oublier un argument devenu moins anecdotique : un disque acheté reste dans la bibliothèque, indépendamment des changements de catalogue des plateformes.

Sauf si il est équipé de DRM, UltraViolet a déjà été abandonné, AACS est bien mieux conçu, mais on est pas trop à l’abri dans 10 ans de pas galérer à trouver du hardware.

En tout cas, la qualité Blu-ray est effectivement bien meilleure, mais quand on voit que la tendance c’est la SVoD en 1080p (les options 4K étant hors de prix), on se dit qu’effectivement on limite de plus en plus le public cible de ce type de produits.