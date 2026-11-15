J’ai récemment eu l’occasion de monter le kit Lego PlayStation. Et difficile de ne pas ressentir un petit quelque chose au moment de découvrir, pièce après pièce, cette bonne vieille console grise acquise au milieu des années 1990 (avec, en ce qui me concerne, F1 97 pour ceux qui s’en souviennent).

Pour beaucoup d’entre nous, la première PlayStation, ce n’était pas simplement une console de jeu. C’était un véritable tournant dans le jeu vidéo, avec l’avènement de la 3D, du format CD-ROM (et des chargements), de la carte mémoire, et de toute une nouvelle génération de licences qui allaient durablement marquer notre adolescence.