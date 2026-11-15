C’était hier… du moins, c’est ce que l’on aime croire, alors que deux ou trois décennies ont déjà filé. Nous passions des heures à assembler des briques Lego. Aujourd’hui, adultes, nous avons grandi avec la PlayStation, la Game Boy, Dragon Ball… mais le plaisir de construire reste intact, avec en prime ce petit supplément de nostalgie, teinté de transmission.
Depuis plusieurs mois, Lego multiplie les références destinées aux
vieux grands enfants que nous sommes. Et force est de constater que le fabricant danois a parfaitement compris comment parler à notre fibre nostalgique. Il suffit qu’une certaine console grise, une petite machine portable ou un personnage de notre enfance apparaisse au milieu de quelques milliers de briques Lego pour réveiller immédiatement quelque chose.
BenQ iScreenBar : la barre lumineuse qui s’accorde avec l’iMac
Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Reconstruire nos souvenirs, brique après brique
PlayStation, Game Boy, Zelda, Donkey Kong, Dragon Ball… Les références ne manquent pas. Mais derrière cette multiplication de licences cultes chez Lego, il y a surtout un plaisir assez particulier, celui de reconstruire, avec ses propres mains, des objets qui ont accompagné (voire façonné) une partie de notre vie.
J’ai récemment eu l’occasion de monter le kit Lego PlayStation. Et difficile de ne pas ressentir un petit quelque chose au moment de découvrir, pièce après pièce, cette bonne vieille console grise acquise au milieu des années 1990 (avec, en ce qui me concerne, F1 97 pour ceux qui s’en souviennent).
Pour beaucoup d’entre nous, la première PlayStation, ce n’était pas simplement une console de jeu. C’était un véritable tournant dans le jeu vidéo, avec l’avènement de la 3D, du format CD-ROM (et des chargements), de la carte mémoire, et de toute une nouvelle génération de licences qui allaient durablement marquer notre adolescence.
Mais nos vieilles consoles, ainsi que nos vieux jouets/jeux, évoquent aussi toute une époque, un contexte familial, des souvenirs de vacances, des mercredis après-midi entre amis… Une période plus insouciante, où l’on avait moins de préoccupations et où le simple fait de lancer un jeu suffisait à nous embarquer pour des heures.
Retrouver cette silhouette si reconnaissable au milieu des briques est déjà un plaisir en soi, et prend même vite la forme d’une petite capsule temporelle qui nous RAMène à une époque que l’on regarde aujourd’hui avec une certaine tendresse. C’est aussi le soin apporté aux détails qui rend l’expérience particulièrement sympathique.
Les boutons Power et Eject sont fonctionnels, ce dernier permettant d’ouvrir le capot, la manette de première génération est bien présente et deux petits dioramas viennent compléter l’ensemble, avec des clins d’œil à Ape Escape et Gran Turismo, les deux jeux retenus par PlayStation pour célébrer les 30 ans de la console grise.
On ne se contente donc pas de reproduire une console, on retrouve quelques fragments de son histoire… et accessoirement de ses souvenirs.
Et c’est précisément là que ces constructions prennent tout leur sens, puisque le plaisir ne se limite absolument pas au résultat final, il se trouve aussi dans les heures passées à assembler les pièces, à voir progressivement apparaître un objet familier et à reconnaître certains détails au fil des étapes (sans parler de ce côté ultra gratifiant du « c'est moi qui l’ai fait »).
Dans un autre registre, j’ai également pris beaucoup de plaisir à construire le kit Game Boy. Avec ses 421 pièces, la petite console portable de Nintendo est reproduite à l’échelle 1:1, et là encore, Lego a glissé quelques idées particulièrement bienvenues.
Les fonds d’écran sont interchangeables, deux cartouches (que l’on peut venir insérer à l’arrière de la console) sont proposées et celle de The Legend of Zelda: Link’s Awakening dissimule même une petite référence à la précieuse pile de sauvegarde qui permettait autrefois de conserver sa progression.
Et contrairement à la PlayStation, qui demande un peu plus d’espace une fois assemblée, cette Game Boy reste relativement discrète. Livrée avec un petit socle (à monter soi-même via les briques Lego), elle trouve facilement sa place sur un coin de bureau ou une étagère, où l’on peut jeter un petit regard nostalgique de temps en temps.
Des souvenirs que l’on peut aussi transmettre
L’autre intérêt de ces kits, outre le souvenir, c’est qu’ils permettent de partager quelque chose avec la génération suivante. On a beau avoir grandi avec la PlayStation et la Game Boy, nos enfants ne connaissent pas nécessairement ces machines autrement qu’à travers nos récits, quelques photos ou les éventuels jeux rétro qu’on leur fait découvrir.
Construire ensemble une PlayStation en Lego, expliquer pourquoi cette petite machine grise a autant compté ou raconter les heures passées devant un écran cathodique, voilà une autre manière de transmettre une passion. Et peu importe que les plus jeunes ne comprennent pas immédiatement pourquoi un simple bouton Eject ou une cartouche de Game Boy peuvent nous faire sourire, ou encore pourquoi « l'écran n’était pas tactile ».
C’est aussi (et surtout ?) ce qui rend ces constructions Lego intéressantes. Elles deviennent (aussi) un prétexte pour raconter, échanger, partager… Une forme de passerelle entre deux générations de joueurs, autour d’objets qui ont traversé le temps.
Et Lego ne manque pas de matière pour entretenir cette petite machine à remonter le temps. Le fabricant s’est notamment attaqué à l’univers de Donkey Kong, avec une borne d’arcade qui rappelle les premières heures de Nintendo, mais aussi au flipper, avec un modèle mécanique qui ne se contente pas d’être décoratif puisqu’il permet réellement de jouer.
Les amateurs de Zelda (qui profitent depuis quelques jours d’un shoot de nostalgie intense avec l’excellent remake d’Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2) ne sont pas oubliés, avec notamment l’Arbre Mojo et le diorama consacré au combat final de ce même Ocarina of Time sur Nintendo 64.
Début novembre, c’est un autre monument de la culture populaire qui a rejoint le catalogue Lego avec Dragon Ball, à travers Shenron et le jeune Goku. Autant de références qui parlent à des générations entières, et bien au-delà du seul univers du jeu vidéo.
Un plaisir qui a un prix… Et qui prend parfois un peu trop de place (et la poussière)
Evidemment, tout cela n’est pas sans contrepartie. Car si le plaisir de construction est bien réel et que la qualité de certaines reproductions force franchement le respect, ces kits représentent aussi un certain budget. Les 160 euros demandés pour la PlayStation, par exemple, ne sont pas anodins. Et lorsque les envies s’accumulent, la facture peut rapidement devenir conséquente.
Il y a aussi une autre question, beaucoup plus terre à terre : une fois la dernière brique assemblée, qu’est-ce qu’on fait de notre création ? Une PlayStation Lego, un flipper ou une imposante scène Zelda, c’est superbe oui, mais encore faut-il disposer de suffisamment de place chez soi pour les exposer. À moins de transformer son bureau (et/ou son salon) en véritable musée du jeu vidéo, il faut parfois faire des choix.
Reste que ces quelques réserves n’enlèvent pas grand-chose au plaisir éprouvé pendant la construction. Et c’est peut-être là que se trouve le véritable intérêt de cette tendance. À une époque où tout va trop vite, où les loisirs numériques occupent une place considérable, où l’on consomme souvent les contenus sans vraiment s’y attarder, prendre quelques heures pour assembler patiemment un objet a quelque chose d’assez reposant, d’assez « hors du temps ».
Alors oui, nous sommes adultes. Souvent des « jeunes vieux » ou des « vieux jeunes » selon ce que l’on préfère. Nous avons des responsabilités, des factures à payer… Et souvent beaucoup moins de temps libre qu’avant. Mais il suffit finalement de quelques briques, d’une PlayStation grise ou d'une Game Boy pour retrouver, l’espace de quelques heures, l’enfant que nous étions.
Et vous, avez-vous craqué pour l’un des récents kits Lego dédiés à ces objets et licences cultes ?