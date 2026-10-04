Après avoir longtemps fait rêver les fans, Dragon Ball débarque enfin officiellement chez Lego. Et pour cette première apparition, la marque danoise ne fait pas les choses à moitié avec un kit réunissant Shenron, Goku… et 1 764 pièces.
Il aura donc fallu attendre 2026 pour voir les fameuses boules de cristal prendre une forme particulièrement inattendue. Lego vient en effet de dévoiler le tout premier set officiel consacré à l’univers créé par Akira Toriyama. Baptisé Dragon Ball : Shenron & Goku (11390), il sera commercialisé à compter du 1er novembre, au prix de 139,99 euros.
Shenron s’invite chez Lego avec Goku sur son nuage
Destiné aux constructeurs de 18 ans et plus, le set reproduit le dragon Shenron surgissant des sept Dragon Balls, tandis que le jeune Goku chevauche Kinto-un (l’inoubliable « nuage magique ») au centre de la scène.
Le dragon s’enroule autour d’un imposant pilier et profite d’une construction particulièrement travaillée pour reproduire sa silhouette si particulière, avec ses écailles et ses griffes.
L’ensemble compte un total de 1 764 pièces et mesure plus de 32 cm de haut, pour 24 cm de long et 26 cm de large.
De son côté, Goku prend ici la forme d’une minifigurine détachable et repositionnable, tandis que la tête et les griffes de Shenron peuvent également être ajustées.
Après Zelda et la Game Boy, Lego continue de parler aux grands enfants
Ce premier set Dragon Ball arrive surtout dans un contexte où Lego multiplie depuis quelques années déjà les clins d’œil à la culture pop et au jeu vidéo. La marque s’est notamment attaquée à The Legend of Zelda, avec un impressionnant Arbre Mojo de 2 500 pièces, sans parler du set dédié à Ocarina of Time (dont le remake arrive sur Switch 2 début novembre).
Même logique avec la console portable Game Boy, reproduite à l’échelle 1:1 dans un set de 421 pièces, ou encore avec le récent jeu d’arcade Donkey Kong, qui transforme le classique de Nintendo en construction de 1 367 pièces agrémentée de mécanismes interactifs.
Avec Shenron, Lego franchit toutefois une nouvelle étape, puisque la marque ne ressuscite pas seulement une console ou un jeu vidéo, mais s’attaque directement à un monument de la culture manga (et anime).
Et puisque Lego et Toei Animation ont d’ores et déjà annoncé d’autres produits Dragon Ball pour 2027, vous pouvez commencer à faire de la place, car Goku ne sera pas le seul personnage de la licence à rejoindre nos étagères.