Les 10 000 soutiens déclencheraient son examen par LEGO, sans garantir sa commercialisation. Il resterait aussi à obtenir les autorisations nécessaires pour adapter WinRAR, le logiciel édité par win.rar GmbH. LEGO précise que les négociations avec les titulaires des droits peuvent retarder un projet ; aucun accord n’est mentionné dans la présentation du créateur.



En attendant, le projet donne une forme bien concrète à une vieille habitude informatique : comprimer beaucoup de choses dans trois petits livres, y compris quelques années de rappels pour acheter une licence.