Les célèbres livres d'archive de WinRAR ont inspiré un projet déposé sur LEGO Ideas. Derrière la sangle de l’archiveur, trois petites scènes racontent le fonctionnement du logiciel, avec un clin d’œil à cette licence dont tant d’utilisateurs ont repoussé l’achat.
Trois livres violet, bleu et vert, une sangle marron et une boucle métallique : même sans le nom du logiciel, les habitués de Windows devraient reconnaître l’icône. Sur LEGO Ideas, le créateur carlos_silva94 propose de la transformer en objet à exposer sur un bureau ou dans une bibliothèque. Mais l’intérêt de cette construction se trouve aussi à l’intérieur.
Une compression très physique et un responsable des licences endormi
Chacun des trois volumes dissimule une scène miniature. Dans celui consacré à la compression, un ouvrier emploie une méthode assez éloignée des algorithmes : il s’assoit sur les fichiers pour les faire tenir dans moins de place. Le deuxième compartiment accueille un archiviste, occupé à trier et ranger des informations dans des boîtes.
Le troisième réserve la meilleure plaisanterie. Dans le bureau chargé de valider les licences, l’employé s’est endormi à son poste. Une manière d’expliquer pourquoi la période d’essai de WinRAR ne semble jamais vraiment prendre fin : le responsable a tout simplement cessé de s’en occuper.
La plaisanterie est connue de longue date, mais WinRAR n’est pas gratuit pour autant : la période d’essai dure officiellement 40 jours, après lesquels une licence est nécessaire. Le créateur évoque par erreur 30 jours dans sa présentation.
Un projet de fan qui doit encore convaincre
Publié il y a quelques mois, ce projet WinRAR affichait 477 soutiens lors de notre consultation, avec 282 jours pour atteindre le palier des 1 000. Les étapes suivantes sont fixées à 5 000 puis 10 000 soutiens, avec des prolongations du délai à chaque palier franchi. Faute de réunir les votes nécessaires à temps, la proposition expire.
- Nombreux formats pris en charge
- Chiffrement AES 256 bits
- Réparation et découpage d’archives
Les 10 000 soutiens déclencheraient son examen par LEGO, sans garantir sa commercialisation. Il resterait aussi à obtenir les autorisations nécessaires pour adapter WinRAR, le logiciel édité par win.rar GmbH. LEGO précise que les négociations avec les titulaires des droits peuvent retarder un projet ; aucun accord n’est mentionné dans la présentation du créateur.
En attendant, le projet donne une forme bien concrète à une vieille habitude informatique : comprimer beaucoup de choses dans trois petits livres, y compris quelques années de rappels pour acheter une licence.