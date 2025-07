La plus grande prudence reste de mise concernant les chiffres annoncés. La promesse d'une réduction de 65% n'a, pour l'heure, fait l'objet d'aucune vérification par des tests indépendants. Ces affirmations proviennent uniquement de la communication de l'entreprise et devront être solidement démontrées pour convaincre une communauté habituée à des outils fiables et éprouvés. Le défi est de taille sur un marché où la gratuité est la norme et où les performances des meilleurs outils se tiennent dans un mouchoir de poche.

Le logiciel devra faire ses preuves face à une concurrence féroce et diversifiée. Au-delà de WinRAR et de son format propriétaire RAR, des solutions comme Zstandard, développé par Facebook, offrent déjà des ratios de compression et des vitesses très efficaces. Sans une supériorité technique clairement démontrée, le modèle payant de CompressionX aura du mal à s'imposer.