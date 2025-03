Repéré dans la dernière build Canary de Windows 11 (27823), un petit changement pourrait bien annoncer une transition majeure dans la gestion des systèmes de fichiers. Lors d’une installation propre, une nouvelle option permet désormais de formater la partition principale en ReFS (Resilient File System), aux côtés de l’habituel NTFS. L’info a été ébruitée par PhantomOfEarth, qui a partagé une capture d’écran de l’interface. Encore planquée derrière un bouton invisible et une boîte de dialogue mal alignée, la fonction reste expérimentale. Mais elle marque un tournant. ReFS n’est peut-être plus réservé aux versions serveur ou aux cas d’usage pros, et commence à s’inviter sur les machines grand public.