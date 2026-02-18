Le principal changement concerne les archives solid, utilisées pour améliorer la compression en regroupant les fichiers dans un flux continu. Jusqu’à présent, supprimer un élément pouvait imposer de reconstruire l’ensemble de l’archive, une opération longue et coûteuse qui annulait en partie l’intérêt du format. WinRAR adopte désormais une approche plus sélective en conservant intactes les portions non concernées et en ne retraitant que les blocs réellement affectés.

La même logique d’optimisation s’applique à l’ouverture d’archives très denses. L’affichage du contenu devient plus rapide lorsque l’on manipule des ZIP contenant des centaines de milliers, voire des millions de fichiers, un cas de plus en plus fréquent dans les environnements de sauvegarde, de test ou de diffusion logicielle. Les performances d’extraction progressent aussi sur les archives TAR et leurs variantes compressées, notamment lorsqu’elles rassemblent une grande quantité de petits fichiers, scénario historiquement pénalisant sur les supports de stockage à accès plus lent.

Ces ajustements s’accompagnent enfin de retouches plus discrètes mais bienvenues. Certaines commandes gagnent en souplesse pour l’automatisation, la génération de rapports prend en charge l’UTF-8, les résultats de recherche peuvent être copiés directement, et l’intégration avec les fichiers hébergés dans le cloud évite des vérifications superflues qui ralentissaient certaines actions.

Bref, pas de gros changements visibles (l’interface nouvelle génération, ça n’est pas encore pour tout de suite), mais des améliorations bien senties sur des usages parfois très lourds. On en profitera pour rappeler que, même si vous ne manipulez pas des archives de plusieurs millions de fichiers tous les jours, WinRAR mérite bien sa petite mise à jour de temps en temps, l’actualité récente ayant montré que tout le monde ne le faisait pas.