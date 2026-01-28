Pour rappel, la faille en question, référencée CVE-2025-8088 (CVSS 8.4), repose sur un défaut de type path traversal dans WinRAR. Dans le cas présent, une archive RAR spécialement conçue peut détourner le processus d’extraction et forcer l’outil à déposer un fichier en dehors du répertoire choisi, vers un emplacement arbitraire du système.

L’exploitation s’appuie sur les Alternate Data Streams de NTFS, une fonctionnalité du système de fichiers Windows qui permet à un fichier d’en contenir un autre, dissimulé. Concrètement, un document apparemment banal, comme un PDF, peut embarquer un second contenu invisible, qui n’apparaît ni dans l’explorateur de fichiers ni à l’ouverture du document.

Dans les campagnes observées par le GTIG, l’archive contient donc un document leurre crédible, tandis qu’un second contenu malveillant, caché dans un flux ADS, est extrait en parallèle vers un répertoire sensible, souvent le dossier de démarrage de Windows. Un choix tout sauf anecdotique, puisque tout fichier déposé à cet endroit est exécuté automatiquement à l’ouverture de la session, ce qui suffit à relancer la charge utile à chaque connexion.