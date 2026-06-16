La liste des formats supportés couvre tout ce qu'on croise au quotidien (ZIP, RAR, 7Z, TAR, GZ, ISO) et beaucoup d'autres qu'on rencontre moins souvent mais qu'il faut bien pouvoir ouvrir. PeaZip peut aussi créer des archives en ZIP, 7Z et TAR, mais pas en RAR (format propriétaire de RARLAB) : il lit le RAR, il ne l'écrit pas. Un ZIP produit par PeaZip s'ouvrira sans problème sur macOS, Linux ou n'importe quel autre PC Windows.

L'interface n'est pas aussi léchée que celle des nouveaux gestionnaires intégrés à Windows 11 : l'esthétique date un peu, et la profusion de menus peut désorienter à la première utilisation. Elle est en revanche entièrement personnalisable, avec des thèmes disponibles et une version portable pour ceux qui préfèrent ne rien installer.

Open source, chiffrement AES-256, et pas de nag-ware

PeaZip est distribué sous licence LGPL : le code source est accessible, et aucun mécanisme de collecte de données n'est déclaré. Les archives peuvent être chiffrées en AES-256 ou Twofish (deux standards solides pour la protection de fichiers sensibles), avec une option pour masquer le nom des fichiers à l'intérieur et rendre l'arborescence elle-même illisible sans le mot de passe.

Pour ceux qui hésitent entre PeaZip et 7-Zip, l'autre référence gratuite dans la catégorie : 7-Zip est le choix du minimaliste, interface réduite à l'essentiel et taux de compression excellent en format 7Z. PeaZip est le choix du gestionnaire complet, avec navigation dans les archives, prévisualisation, chiffrement intégré et gestion des mots de passe. Les deux sont open source, les deux sont mieux que de continuer à cliquer sur « Plus tard ».