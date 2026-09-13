Cette création n’est pas qu’un simple objet décoratif à exposer sur une étagère. Le set intègre plusieurs mécanismes mobiles, avec notamment un système permettant de faire descendre des tonneaux et de manipuler Jumpman à l’aide d’un joystick.

Des détails qui s’inscrivent parfaitement dans la nouvelle tendance de Lego à transformer les souvenirs vidéoludiques en véritables objets interactifs.