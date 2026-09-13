Après Pac-Man, Lego s’attaque à un autre monument du jeu vidéo d’arcade. Depuis peu, Lego propose en effet un nouveau set Donkey Kong Arcade, pensé comme un hommage XXL au jeu qui a vu naître Jumpman, le futur Mario.
Vous avez peut-être vécu cette époque (bénie), où quelques pièces de monnaie suffisaient à lancer une partie de Donkey Kong dans une salle d’arcade, dont l’odeur résultait souvent d’un doux mélange de sueur et de cigarette. Plus de quarante ans plus tard, le célèbre gorille de Nintendo retrouve une seconde jeunesse… sous forme de briques.
Une borne Lego qui promet de jouer avec la nostalgie
Le set en question porte la référence 72051 et reprend l’esthétique du jeu original de 1981, avec Donkey Kong donc, Jumpman (le Mario d’avant Mario) et les fameux éléments qui ont marqué toute une génération : les plateformes, les échelles, la demoiselle en détresse, les tonneaux…
Cette création n’est pas qu’un simple objet décoratif à exposer sur une étagère. Le set intègre plusieurs mécanismes mobiles, avec notamment un système permettant de faire descendre des tonneaux et de manipuler Jumpman à l’aide d’un joystick.
Des détails qui s’inscrivent parfaitement dans la nouvelle tendance de Lego à transformer les souvenirs vidéoludiques en véritables objets interactifs.
Une approche qui rappelle forcément d’autres créations récentes de la marque, comme le tout premier flipper Lego fonctionnel : un set rétro de 2 274 pièces qui pousse encore plus loin l’idée d’un objet de collection capable de réellement se manipuler. Une philosophie qui colle parfaitement à cette borne Donkey Kong Arcade.
Un nouveau morceau d’histoire vidéoludique à collectionner
La borne est d’ores et déjà disponible à la vente, avec un prix de vente calé à 169,99€. Le set compte précisément 1 367 pièces, ce qui le place clairement dans la catégorie des modèles destinés principalement aux adultes et aux collectionneurs plutôt qu’aux simples amateurs de briques.
Lego continue donc d’explorer son fructueux filon nostalgique en transformant les icônes du jeu vidéo en pièces de collection.
Après Pac-Man, la petite console Game Boy ou encore la NES (et bientôt la PlayStation de 1994), Donkey Kong pourrait donc bien devenir le prochain cadeau incontournable des joueurs ayant grandi dans les années 80/90.