Depuis quelques années, Lego joue clairement la carte du rétrogaming. Après la NES, la Game Boy, sans oublier les univers Mario ou Link, le fabricant danois multiplie les clins d’œil aux joueurs des années 80 et 90. Une tendance qui flatte la fibre nostalgique… tout en remplissant les étagères des collectionneurs. Et forcément, après Nintendo, difficile de ne pas regarder du côté de Sega.
C’est désormais chose faite avec le set Lego 40926, une reproduction de la Sega Mega Drive (ou Sega Genesis) attendue pour juin 2026. Au programme, on profite ici d’un total de 479 pièces pour assembler la console, accompagnée de deux manettes et d’une cartouche, le tout pour un tarif annoncé à 39,99€ selon Hothbricks.
Une Mega Drive en briques… version mini
Une proposition qui tranche toutefois avec les précédentes adaptations Lego. En effet, ici, pas de modèle imposant ou ultra-détaillé, mais une version compacte, presque « miniature » de l’indémodable console 16 bits de Sega.
Les fans de la première heure apprécieront sans doute la présence d'un autocollant permettant de choisir entre un habillage Genesis ou Mega Drive, histoire de satisfaire aussi bien les nostalgiques américains qu’européens.
Un petit détail malin, qui rappelle à quel point cette console 16 bits a marqué différentes générations de joueurs à travers le monde.
Nostalgie oui… mais finition en retrait
Reste que ce nouveau set n’est pas aussi enthousiasmant que le set Game Boy lancé il y a quelques mois. Si la console en elle-même s’en sort honorablement (malgré un gabarit inférieur à la console d’origine), difficile d’en dire autant des manettes, jugées très simplistes, voire décevantes face à d’autres productions Lego plus ambitieuses.
On se souvient que Lego proposait il y a quelques mois un set « Manette Sega Genesis », permettant de recréer uniquement la célèbre manette à trois boutons à l’aide de 260 pièces (soit déjà plus de la moitié du contenu de ce nouveau modèle attendu).
Le gabarit global, lui aussi, pourrait laisser certains fans sur leur faim. Là où la NES ou d’autres sets misaient sur un effet réaliste avec des mécaniques et un niveau de détail élevé, cette Mega Drive version briques semble jouer une partition autrement plus modeste, façon « mini ».
Mais à 39,99€, il sera sans doute difficile pour certains de bouder totalement leur plaisir. Car malgré ses concessions évidentes, ce petit set pourrait bien trouver sa place sur un bureau ou une étagère, comme un clin d’œil discret à l’époque bénie des premiers opus de la saga Sonic the Hedgehog.