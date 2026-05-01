Le rendez-vous est déjà fixé au 12 novembre. Ce jour-là, nombreux seront ceux à déballer fébrilement leur console neuve, avec en prime la possibilité de la connecter à un téléviseur cathodique, comme un rituel immuable (la console étant également dotée d'une sortie HDMI).

L’expérience promise se veut fidèle jusque dans ses moindres détails, loin de toute émulation, avec une réplique 1:1 capable d’accueillir aussi bien les cartouches d’époque que les nouvelles éditions. Chez les joueurs, l’engouement ne s’est pas fait attendre (les rééditions étant également compatibles avec les consoles d’origine).