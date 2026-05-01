Attendue en boutiques le 12 novembre prochain, la NeoGeo AES+ a connu un succès fulgurant, avec des précommandes qui dépassent déjà les objectifs de l’éditeur. De quoi donner quelques idées à Nintendo, à SEGA… ?
Difficile d’y échapper ces derniers jours, SNK, accompagné de Plaion, a récemment officialisé le retour d’une légende vidéoludique des années 90, la NeoGeo. Une annonce qui résonne comme un écho venu d’une autre époque, celle des salles d’arcade enfumées et des vitrines inaccessibles. Dès le mois de novembre prochain, cette machine culte fera son grand retour dans nos salons, accompagnée qui plus est d’une première vague de rééditions de cartouches.
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Le retour d’un mythe dans nos salons
Pour toute une génération de joueurs, il ne s’agit pas simplement d’un lancement produit, mais possiblement de la concrétisation d’un fantasme vidéoludique longtemps resté hors de portée. Dans les années 90, la NeoGeo, avec son format hors norme et ses tarifs autrefois vertigineux, incarnait un luxe presque irréel.
Aujourd’hui encore, mettre la main sur un modèle d’origine impose de débourser des centaines d’euros… sans parler du prix des cartouches. Mais en novembre prochain, elle s’offrira une seconde vie, bien plus accessible, et toujours auréolée de ce prestige intact.
Une nostalgie assumée… et un succès immédiat
Le rendez-vous est déjà fixé au 12 novembre. Ce jour-là, nombreux seront ceux à déballer fébrilement leur console neuve, avec en prime la possibilité de la connecter à un téléviseur cathodique, comme un rituel immuable (la console étant également dotée d'une sortie HDMI).
L’expérience promise se veut fidèle jusque dans ses moindres détails, loin de toute émulation, avec une réplique 1:1 capable d’accueillir aussi bien les cartouches d’époque que les nouvelles éditions. Chez les joueurs, l’engouement ne s’est pas fait attendre (les rééditions étant également compatibles avec les consoles d’origine).
Sur LinkedIn, Lars Wingefors, président du conseil d’administration d’Embracer, a lui-même reconnu que les objectifs de ventes pour 2026 avaient été pulvérisés en à peine 24 heures. Face à cette demande fulgurante, les équipes s’activent déjà pour revoir à la hausse les volumes de production avant le lancement officiel.
Au-delà du simple objet, c’est toute une promesse qui séduit, à savoir celle de (re)jouer à la NeoGeo, dans des conditions quasi identiques à celles des années 90. Une authenticité rare, à l’heure où le rétro rime souvent avec compromis techniques.
Et forcément, ce succès ouvre la porte à d’autres perspectives. Lars Wingefors évoque déjà la possibilité de nouvelles rééditions côté cartouches, laissant entrevoir le retour de classiques emblématiques. De quoi raviver encore un peu plus la flamme, et rêver du retour de certains titres emblématiques comme Super Sidekicks ou Baseball Stars 2.
Après la vague des consoles « Mini » il y a quelques années, SNK pourrait bien amorcer une nouvelle dynamique sur le terrain du rétro, avec pourquoi pas le retour prochain d’une réplique de la NeoGeo Pocket.
Une approche qui pourrait également inspirer d’autres acteurs majeurs du secteur, à commencer par Nintendo ou SEGA, potentiellement tentés de proposer, à leur tour, des répliques fidèles de leurs machines iconiques, de la Super Nintendo à la Mega Drive.