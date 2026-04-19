À l'heure actuelle, Anbernic n'a pas fourni davantage de détails concernant cette nouvelle RG Rotate. Tout juste sait-on que celle-ci sera déclinée en Polar Black ainsi qu’en Aurora Silver.

Le prix devrait être dévoilé prochainement, la marque invitant pour l'heure les joueurs intéressés à se faire connaître sur son site web.