Voilà quelques années que les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour séduire les fans de rétrogaming. Avec RG Rotate, la marque Anbernic veut proposer une alternative plutôt originale.
Entre les puristes qui traquent les consoles et jeux d’époque et les joueurs plus pragmatiques qui optent pour des machines modernes dédiées à l’émulation, le marché du rétrogaming n’a jamais été aussi dynamique. Des constructeurs comme Anbernic l’ont bien compris, en multipliant les consoles portables capables de faire tourner des catalogues entiers de jeux rétro. Le constructeur chinois tente aujourd’hui de se démarquer, avec une proposition qui mise davantage sur l’originalité, comme le révèle Engadget.
Une nouvelle console nomade RG Rotate chez Anbernic
Avec sa nouvelle RG Rotate, Anbernic joue clairement la carte de la différence. La machine adopte un écran carré au format 1:1 capable de pivoter. Une fois manipulé, l’écran révèle la croix directionnelle et les boutons dissimulés en dessous, dans une approche aussi surprenante que ludique il faut bien l'admettre.
Sur le plan technique, la RG Rotate devrait fonctionner sous Android, avec un châssis en alliage métallique et une charnière annoncée comme particulièrement résistante, testée pour encaisser de nombreuses manipulations. De quoi rassurer sur un point crucial, à savoir la durabilité d’un mécanisme aussi atypique.
RG Rotate : un air de Game Boy Advance SP… version 2026
Côté design, impossible dans ces conditions, de ne pas penser à une Game Boy Advance SP réinventée, comme si Nintendo avait imaginé une version futuriste de sa console culte.
Même look, même idée de compacité, même volonté de protéger l’écran, mais avec une exécution résolument plus expérimentale et moderne. Sur la tranche supérieure, les boutons R2 et L2 peuvent être surélevés pour optimiser l’ergonomie.
Reste que cette approche soulève aussi quelques interrogations. Entre l’absence probable de prise jack (malgré l’affichage d’un lecteur audio qui reprend le look d'un walkman à K7 d’époque), un unique port USB-C et une ergonomie encore difficile à juger sur le long terme, le pari d’Anbernic pourrait diviser, même s’il rappelle une époque où le hardware osait encore sortir des sentiers battus.
À l'heure actuelle, Anbernic n'a pas fourni davantage de détails concernant cette nouvelle RG Rotate. Tout juste sait-on que celle-ci sera déclinée en Polar Black ainsi qu’en Aurora Silver.
Le prix devrait être dévoilé prochainement, la marque invitant pour l'heure les joueurs intéressés à se faire connaître sur son site web.