Autant dire que, pour de nombreux joueurs, la Neo-Geo n'aura jamais été autre chose qu'un rêve inaccessible. Pire, le temps n'a pas vraiment arrangé les choses : après une baisse au début des années 2000, les produits Neo-Geo sont devenus des objets de collection et certaines cartouches sont vendues plus de 1 000 euros aujourd'hui !

C'est là qu'intervient la société Plaion, spécialisée dans la réactualisation de vieilles gloires du passé. La marque a déjà lancé des versions « minis » de l'Amiga 500 ou du Spectrum. Dans quelques semaines, elle prévoit la sortie d'une version « pleine taille » de l'Amiga 1200 et ce n'est pas terminé.

En effet, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, une nouvelle Neo-Geo est dans les cartons de Plaion. Une version qui semble en tout point identique à l'originale de SNK.