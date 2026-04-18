La machine emblématique des années 90 est de retour pour ses 35 ans et Plaion/SNK semblent avoir mis les petits plats dans les grands !
La nostalgie a fait une nouvelle « victime » : en effet, Plaion vient d'annoncer la venue prochaine d'une mouture remise au goût du jour de la fameuse console Neo-Geo lancée par SNK en… 1990 !
Une console mythique
À l'époque considérée comme la « Rolls des consoles », la Neo-Geo validait enfin la promesse de « l'arcade à la maison » : la machine était tout simplement dotée du même hardware que certaines bornes.
Problème, pour s'offrir un tel joujou, il fallait casser sa tirelire : la console était vendue la bagatelle de 58 000 yens soit plus de 800 euros constants. Plus gênant encore, le prix des jeux : énormes cartouches de 330 Mb – souligné par le logo « MAX 330 MEGA - PRO GEAR SPEC » au démarrage – elles étaient facturées plus ou moins 300 euros constants.
Autant dire que, pour de nombreux joueurs, la Neo-Geo n'aura jamais été autre chose qu'un rêve inaccessible. Pire, le temps n'a pas vraiment arrangé les choses : après une baisse au début des années 2000, les produits Neo-Geo sont devenus des objets de collection et certaines cartouches sont vendues plus de 1 000 euros aujourd'hui !
C'est là qu'intervient la société Plaion, spécialisée dans la réactualisation de vieilles gloires du passé. La marque a déjà lancé des versions « minis » de l'Amiga 500 ou du Spectrum. Dans quelques semaines, elle prévoit la sortie d'une version « pleine taille » de l'Amiga 1200 et ce n'est pas terminé.
En effet, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, une nouvelle Neo-Geo est dans les cartons de Plaion. Une version qui semble en tout point identique à l'originale de SNK.
Un ASIC pour éviter toute émulation
Toujours baptisée Advanced Entertainment System – nom auquel Plain a ajouté un petit « + » –, la Neo-Geo change tout de même sur un point : elle offre une connectique HDMI 1 080p afin d'être connectée à des écrans modernes. Cela dit, l'intérieur aussi a changé : il n'est pas question de retrouver les composants d'antan tels le duo de CPU (Motorola 68000 @12 MHz et Zilog Z80A @4 MHz).
Toutefois, contrairement à de nombreuses autres machines surfant sur la vague nostalgique, il n'est pas ici question d'émulation. Plaion s'est associé à SNK pour produire un ASIC destiné à reproduire « une expérience fidèle tant au niveau matériel que logiciel ». L'idée est donc de proposer les jeux exactement comme ils tournaient sur la console originelle. Une bonne nouvelle.
Deux coloris pour la version « standard » et la version « 35ᵉ anniversaire ». ©Plaion
Preuve du respect de Plaion pour la Neo-Geo, en plus du port HDMI, une prise AV sera aussi disponible pour brancher sur un écran CRT et, plus fort, les cartouches originelles seront parfaitement fonctionnelles sur cette Neo-Geo AES+ qui n'intégrera aucun jeu dans une mémoire interne : il faudra utiliser des cartouches et comme les originales sont hors de prix…
… Plaion prévoit de lancer une nouvelle série de cartouches. Pour le moment, 10 jeux sont prévus (Metal Slug, The King of Fighters 2002, Garou: Mark of the Wolves, Big Tournament Golf, Shock Troopers, Samurai Shodown V Special, Pulstar, Twinkle Star Sprites, Magician Lord, Over Top), mais il est question de proposer d'autres titres par la suite.
La console en version standard sera lancée le 12 novembre 2026 au prix de 199,99 euros. Une version « 35ᵉ anniversaire », entièrement blanche, sera proposée à 299,99 euros et de nombreux accessoires seront aussi à la vente (arcade stick sans-fil, gamepad sans-fil, carte mémoire). De plus, une version spéciale dite « Ultimate » sera proposée avec 10 jeux pour 899,99 euros.
Nous touchons là au principal problème de ce lancement : les jeux au format cartouche sont certes moins chers que les originaux, mais 79,99 euros l'unité, cela reste bien trop onéreux. Dommage.