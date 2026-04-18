La machine emblématique des années 90 est de retour pour ses 35 ans et Plaion/SNK semblent avoir mis les petits plats dans les grands !

Neo-Geo AES : un fantasme pour de nombreux joueurs des années 90. ©Plaion
Neo-Geo AES : un fantasme pour de nombreux joueurs des années 90. ©Plaion

La nostalgie a fait une nouvelle « victime » : en effet, Plaion vient d'annoncer la venue prochaine d'une mouture remise au goût du jour de la fameuse console Neo-Geo lancée par SNK en… 1990 !

Une console mythique

À l'époque considérée comme la « Rolls des consoles », la Neo-Geo validait enfin la promesse de « l'arcade à la maison » : la machine était tout simplement dotée du même hardware que certaines bornes.

Problème, pour s'offrir un tel joujou, il fallait casser sa tirelire : la console était vendue la bagatelle de 58 000 yens soit plus de 800 euros constants. Plus gênant encore, le prix des jeux : énormes cartouches de 330 Mb – souligné par le logo « MAX 330 MEGA - PRO GEAR SPEC » au démarrage – elles étaient facturées plus ou moins 300 euros constants.

Autant dire que, pour de nombreux joueurs, la Neo-Geo n'aura jamais été autre chose qu'un rêve inaccessible. Pire, le temps n'a pas vraiment arrangé les choses : après une baisse au début des années 2000, les produits Neo-Geo sont devenus des objets de collection et certaines cartouches sont vendues plus de 1 000 euros aujourd'hui !

C'est là qu'intervient la société Plaion, spécialisée dans la réactualisation de vieilles gloires du passé. La marque a déjà lancé des versions « minis » de l'Amiga 500 ou du Spectrum. Dans quelques semaines, elle prévoit la sortie d'une version « pleine taille » de l'Amiga 1200 et ce n'est pas terminé.

En effet, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, une nouvelle Neo-Geo est dans les cartons de Plaion. Une version qui semble en tout point identique à l'originale de SNK.

Un ASIC pour éviter toute émulation

Toujours baptisée Advanced Entertainment System – nom auquel Plain a ajouté un petit « + » –, la Neo-Geo change tout de même sur un point : elle offre une connectique HDMI 1 080p afin d'être connectée à des écrans modernes. Cela dit, l'intérieur aussi a changé : il n'est pas question de retrouver les composants d'antan tels le duo de CPU (Motorola 68000 @12 MHz et Zilog Z80A @4 MHz).

Toutefois, contrairement à de nombreuses autres machines surfant sur la vague nostalgique, il n'est pas ici question d'émulation. Plaion s'est associé à SNK pour produire un ASIC destiné à reproduire « une expérience fidèle tant au niveau matériel que logiciel ». L'idée est donc de proposer les jeux exactement comme ils tournaient sur la console originelle. Une bonne nouvelle.

Neo-Geo AES+

Deux coloris pour la version « standard » et la version « 35ᵉ anniversaire ». ©Plaion

Preuve du respect de Plaion pour la Neo-Geo, en plus du port HDMI, une prise AV sera aussi disponible pour brancher sur un écran CRT et, plus fort, les cartouches originelles seront parfaitement fonctionnelles sur cette Neo-Geo AES+ qui n'intégrera aucun jeu dans une mémoire interne : il faudra utiliser des cartouches et comme les originales sont hors de prix…

… Plaion prévoit de lancer une nouvelle série de cartouches. Pour le moment, 10 jeux sont prévus (Metal Slug, The King of Fighters 2002, Garou: Mark of the Wolves, Big Tournament Golf, Shock Troopers, Samurai Shodown V Special, Pulstar, Twinkle Star Sprites, Magician Lord, Over Top), mais il est question de proposer d'autres titres par la suite.

La version « Ultimate » sera accompagné d'un rack de 10 jeux. ©Plaion

La console en version standard sera lancée le 12 novembre 2026 au prix de 199,99 euros. Une version « 35ᵉ anniversaire », entièrement blanche, sera proposée à 299,99 euros et de nombreux accessoires seront aussi à la vente (arcade stick sans-fil, gamepad sans-fil, carte mémoire). De plus, une version spéciale dite « Ultimate » sera proposée avec 10 jeux pour 899,99 euros.

Nous touchons là au principal problème de ce lancement : les jeux au format cartouche sont certes moins chers que les originaux, mais 79,99 euros l'unité, cela reste bien trop onéreux. Dommage.

Source : Plaion