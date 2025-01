Visuellement, le look PSOne est préservé, avec le bouton Power et le bouton Menu (à la place du bouton Eject), sans oublier deux ports pour les cartes mémoire et deux ports manettes.

Côté vidéo, on profite ici d'une sortie Composite à l'ancienne, d'une sortie RGB, d'une sortie Digital Audio, mais aussi d'une sortie VGA, Component et enfin HDMI. On pourra donc brancher la SuperStation One à une Smart TV, mais aussi à un moniteur, et bien sûr à une télévision cathodique (CRT).