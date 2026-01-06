L'accessoire permet de connecter directement les cartouches grises à un PC, via un port USB-C. Une proposition qui parlera immédiatement à celles et ceux qui ont conservé, parfois au fond d'un tiroir, les cartouches jaunies de Zelda: A Link to the Past, Secret of Mana ou, encore, Super Mario World, témoins d'une enfance passée manette en main.

Une ode aux cartouches originales… avec un détecteur de cartmod intégré !

Comme c'était le cas avec le GB Operator, l'objectif affiché n'est pas d'ouvrir la porte au piratage et à une myriade de ROM téléchargées sur le Web, mais au contraire de redonner vie aux collections physiques et de leur offrir une seconde jeunesse à l'ère du numérique.

Le tout fonctionne au travers d'une petite application dédiée, baptisée Epilogue Playback. Modernité oblige, l'outil permet aussi de profiter de certaines options de confort toujours bienvenues, comme divers filtres, une résolution ajustable ou encore une gestion poussée des sauvegardes, avec un système de synchronisation.