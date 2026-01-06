La société Epilogue dévoile SN Operator, un nouveau dock destiné à accueillir les cartouches originales de Super Nintendo (et Super Famicom), afin de permettre leur utilisation sur un PC, sans la moindre forme d'émulation (et/ou d'illégalité). On vous explique.
En 2022, Epilogue proposait à tous ceux qui possédaient encore des cartouches Game Boy de profiter de celles-ci sur PC, au travers d'un petit boitier transparent à relier à un ordinateur : le GB Operator. En ce début d'année 2026, la firme récidive avec un nouveau dock, dédié à une autre console emblématique de notre enfance, toujours signée Nintendo : la Super NES.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
Un nouveau dock Operator, cette fois pour la Super Nintendo
À l'heure où le dématérialisé règne en maître, la firme joue donc à nouveau la carte délicieusement rétro en officialisant le lancement d'un nouveau dock pensé pour les amateurs de cartouches Super Nintendo et Super Famicom.
L'accessoire permet de connecter directement les cartouches grises à un PC, via un port USB-C. Une proposition qui parlera immédiatement à celles et ceux qui ont conservé, parfois au fond d'un tiroir, les cartouches jaunies de Zelda: A Link to the Past, Secret of Mana ou, encore, Super Mario World, témoins d'une enfance passée manette en main.
Une ode aux cartouches originales… avec un détecteur de cartmod intégré !
Comme c'était le cas avec le GB Operator, l'objectif affiché n'est pas d'ouvrir la porte au piratage et à une myriade de ROM téléchargées sur le Web, mais au contraire de redonner vie aux collections physiques et de leur offrir une seconde jeunesse à l'ère du numérique.
Le tout fonctionne au travers d'une petite application dédiée, baptisée Epilogue Playback. Modernité oblige, l'outil permet aussi de profiter de certaines options de confort toujours bienvenues, comme divers filtres, une résolution ajustable ou encore une gestion poussée des sauvegardes, avec un système de synchronisation.
De plus, Playback s'appuie sur la plateforme RetroAchievements afin de suivre les défis relevés et la progression réalisée dans chacun des jeux de l'ère 16 bits de Nintendo, apportant une dimension communautaire et moderne à ces classiques intemporels.
Epilogue indique également que son SN Operator intègre un outil qui permet de déterminer si une cartouche SNES est authentique ou s'il s'agit d'une contrefaçon, afin de savoir précisément ce que l'on expose sur ses étagères. Comptez 71,99 dollars pour mettre la main sur ce SN Operator (en finition transparente pour le côté rétro).
Source : Epilogue