Lancée en 1990, la Neo-Geo, c’est cette console de salon qui amenait littéralement « l'arcade à la maison », à condition toutefois de bien vouloir débourser 3 500 Francs à l’époque (sans parler du prix des cartouches), soit une petite fortune…
Longtemps surnommée la « Rolls-Royce des consoles », la NeoGeo est restée hors de portée pour la plupart des joueurs des années 90, et demeure encore aujourd’hui un objet de convoitise malheureusement inaccessible pour de nombreux collectionneurs. Mais la donne pourrait bien changer d’ici la fin de l’année, puisque Plaion s’est associé à SNK pour relancer la célèbre machine… dans sa forme d’origine. Oui, vraiment.
La Neo Geo de retour en 2026 !
La NeoGeo AES+ (c’est son nom) sera commercialisée le 12 novembre prochain. Pas d’émulation ici, puisque la console « utilise des circuits intégrés spécifiques (ASIC), offrant une expérience fidèle tant au niveau matériel que logiciel » selon ses concepteurs.
Sur le papier, difficile de ne pas esquisser un sourire : l’apparence est intacte, le format scrupuleusement respecté, et tout semble avoir été pensé pour coller « exactement aux souvenirs des joueurs ».
Cette Neo Geo AES+ promet ainsi une compatibilité avec les cartouches AES des années 90, mais aussi avec de nouvelles reproductions attendues en fin d’année. De quoi ressortir, ou découvrir, ces impressionnantes (et précieuses) briques noires qui font rêver toute une génération.
Une dizaine de jeux au lancement
Côté connectique, modernité oblige, la machine s’équipe d’une sortie HDMI capable d’afficher une image en 1080p. Mais SNK n’oublie pas les puristes, puisqu’un port AV est également de la partie, pour celles et ceux qui jurent encore par leur TV cathodique et le pixel perfect.
Quelques ajustements bienvenus sont aussi au programme, avec la possibilité de changer la langue, d’overclocker légèrement le hardware pour gommer certains ralentissements d’époque, ou encore d’ajuster l’affichage.
Dans la boîte, on retrouvera également un pad arcade filaire fidèle à celui d’origine, avec ce charme si particulier des sensations « comme à la maison, mais un peu comme en salle ». Une édition Anniversary est aussi prévue, avec une console blanche, accompagnée d’un pad sans fil assorti, d’une carte mémoire et même d’une cartouche de Metal Slug, elle aussi revisitée en blanc.
Et pour prolonger le voyage, Plaion et SNK vont remettre en circulation plusieurs titres emblématiques. Parmi eux, Metal Slug, Garou: Mark of the Wolves, Magician Lord, Shock Troopers ou, encore, le génial Twinkle Star Sprites. Des cartouches flambant neuves, compatibles aussi bien avec cette AES+ qu’avec la Neo Geo d’origine. Avis aux collectionneurs.
Côté tarifs, la Neo Geo AES+ s’affichera à 199,99 €, tandis que les jeux seront proposés à 79,99 € l’unité, avec la possibilité de voir émerger d’autres titres à l’avenir (Super Sidekicks ?). L’édition Anniversary, plus généreuse, grimpe quant à elle à 299,99 €. Les précommandes sont à retrouver directement à cette adresse.
Reste désormais à vérifier si la promesse sera tenue manette en main. Mais une chose est sûre, cette fin d’année 2026 va offrir à de nombreux joueurs l’occasion de combler, enfin, un vieux rêve d’arcade… avec une Neo Geo à déballer sous le sapin.