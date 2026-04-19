Quelques ajustements bienvenus sont aussi au programme, avec la possibilité de changer la langue, d’overclocker légèrement le hardware pour gommer certains ralentissements d’époque, ou encore d’ajuster l’affichage.

Dans la boîte, on retrouvera également un pad arcade filaire fidèle à celui d’origine, avec ce charme si particulier des sensations « comme à la maison, mais un peu comme en salle ». Une édition Anniversary est aussi prévue, avec une console blanche, accompagnée d’un pad sans fil assorti, d’une carte mémoire et même d’une cartouche de Metal Slug, elle aussi revisitée en blanc.