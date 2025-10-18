L’Intellivision Sprint conserve les overlays, ces petites cartes amovibles indiquant les fonctions des touches, mais les visuels ont été retravaillés pour une meilleure identification des commandes selon les jeux. Côté contenu, la machine intègre 45 jeux préinstallés, parmi lesquels Boulder Dash, Baseball, Auto Racing, et Astrosmash, ainsi qu’une sélection d'autres titres ayant contribué à la popularité de la console d’origine. Vous pouvez dès à présent consulter la liste complète des jeux.

Si elle ne prend évidemment plus en charge les cartouches physiques, Atari a prévu des ports USB-A permettant de lancer d’autres jeux ou de connecter des manettes d’époque via un adaptateur. Vous l'aurez compris, l'idée étant ici avant tout de simplifier sans pour autant trahir l’expérience originale.

L’appareil est d’ores et déjà disponible en précommande au prix de 139,99 euros, avec une expédition annoncée pour le 5 décembre prochain. Alors, prêts à rejouer quelques parties et à replonger dans une époque désormais bien lointaine ?