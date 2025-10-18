L'Intellivision, qui défrayait la chronique face à l'Atari 2600 peu avant le début des années 80, revient sous une forme modernisée. Atari, racheté par Plaion, ressuscite cette console autrefois concurrente dans une version plus épurée.
La console Intellivision de Mattel avait marqué les esprits lors de sa sortie en 1979, entrant directement en compétition avec l'Atari 2600. Plus de quarante ans après cette bataille, Atari et Plaion, une société spécialisée dans le développement, l’édition et la distribution de jeux, dévoilent l'Intellivision Sprint, une réédition qui conserve l'esthétique dorée et noire de l'original tout en la dotant des standards actuels.
Atari ressuscite l'Intellivision dans une édition modernisée et épurée
Si vous étiez déjà présent à l'époque de la sortie de l'Intellivision, le design vous paraîtra sensiblement familier au modèle d'origine : un boîtier noir et doré orné d’un panneau imitation bois. Modernité oblige, la connectique a été radicalement simplifiée puisqu'un seul câble HDMI suffit désormais pour la relier à un téléviseur. Les deux manettes, dotées comme autrefois d’un pavé numérique et d’une molette, deviennent à présent sans fil et se rechargent directement sur la console.
Dans un esprit d'équilibrage entre tradition et modernité, la console reprend donc globalement l'esthétique de l'époque tout en l'agrémentant malgré tout d'une pointe de modernité. Maintenant, que renferme réellement cette nouvelle version de la console ?
L'Intellivision revient avec 45 titres qui ont marqué son histoire
L’Intellivision Sprint conserve les overlays, ces petites cartes amovibles indiquant les fonctions des touches, mais les visuels ont été retravaillés pour une meilleure identification des commandes selon les jeux. Côté contenu, la machine intègre 45 jeux préinstallés, parmi lesquels Boulder Dash, Baseball, Auto Racing, et Astrosmash, ainsi qu’une sélection d'autres titres ayant contribué à la popularité de la console d’origine. Vous pouvez dès à présent consulter la liste complète des jeux.
Si elle ne prend évidemment plus en charge les cartouches physiques, Atari a prévu des ports USB-A permettant de lancer d’autres jeux ou de connecter des manettes d’époque via un adaptateur. Vous l'aurez compris, l'idée étant ici avant tout de simplifier sans pour autant trahir l’expérience originale.
L’appareil est d’ores et déjà disponible en précommande au prix de 139,99 euros, avec une expédition annoncée pour le 5 décembre prochain. Alors, prêts à rejouer quelques parties et à replonger dans une époque désormais bien lointaine ?