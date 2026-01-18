Pour ce qui est du prix de ce nouveau kit Lego, il faudra accepter de débourser la somme de 119,99€ pour l'installer fièrement sur l'étagère du salon.

La date de disponibilité est quant à elle prévue pour le 1er mars prochain, soit quelques jours seulement après le lancement de la gamme pour le moins onéreuse dédiée à Pokémon.