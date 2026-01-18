Pas de répit pour les amateurs de Lego, qui découvrent aujourd'hui un tout nouveau set dédié à The Legend of Zelda, avec The Final Battle - Ocarina of Time, qui revient sur le combat final du jeu vidéo lancé sur Nintendo 64. Allez-vous craquer ?
Il y a quelques jours à peine, Lego mettait en ligne les premières images (et les prix !) de sa collection dédiée à Pokémon. Aujourd'hui, après une fuite sur les réseaux et une officialisation dans la foulée, le monde entier découvre un nouveau set Lego à venir, dédiée à une autre licence pour le moins légendaire de chez Nintendo.
Le nouveau kit Lego x The Legend of Zelda est officiel
En novembre, Lego et Nintendo officialisaient un nouveau kit à venir en 2026, autour de la licence The Legend of Zelda. Pas une première, puisque les deux univers s'étaient déjà réunis avec les kits Vénérable Arbre Mojo, sans oublier la petite cartouche Link's Awakening dans le set dédié à la Game Boy.
Nintendo avait alors diffusé une petite photo en guise de teasing, permettant de découvrir le vaillant Link, accompagné de la petite fée Navi, tous deux se dressant face à une silhouette massive, vraisemblablement celle de l'ennemi juré : Ganondorf.
Pour de nombreux observateurs, bien aidés par la présence de la petite fée Navi, aucun doute, cela concernait un épisode bien particulier de la saga The Legend of Zelda, à savoir Ocarina of Time, paru sur Nintendo 64 au milieu des années 1990.
Un set Ocarina of Time composé de 1 003 pièces précisément
Aujourd'hui, Lego confirme que le set en question sera baptisé « The Final Battle - Ocarina of Time », et que ce dernier permettra de (re)découvrir le combat final du jeu éponyme, avec un Ganon toujours aussi imposant, face à Link et Zelda perchés sur les ruines du château du Roi Démon.
Outre le preux chevalier à la tunique verte et la princesse, on y retrouvera également une figurine de la petite fée Navi, fidèle alliée de Link dans le jeu vidéo, mais aussi une figurine de Ganondorf, pour un total de 1 003 briquettes en plastique à assembler très précisément.
Pour ce qui est du prix de ce nouveau kit Lego, il faudra accepter de débourser la somme de 119,99€ pour l'installer fièrement sur l'étagère du salon.
La date de disponibilité est quant à elle prévue pour le 1er mars prochain, soit quelques jours seulement après le lancement de la gamme pour le moins onéreuse dédiée à Pokémon.