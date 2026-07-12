Hubble n'observera pas les galaxies depuis votre bureau, mais il pourrait bientôt y trouver une place de choix. Lego vient en effet de dévoiler un nouveau set Icons consacré au célèbre télescope spatial, avec une réplique de 1 252 pièces destinée aux adultes, aux passionnés d'astronomie et à tous ceux qui aiment voir la vraie science passer par la case briques.

Référencé sous le numéro 11382, le set est déjà proposé en précommande en France au prix de 129,99 euros. Les premières expéditions sont attendues à partir du 1er août 2026.

Une réplique pensée pour l'exposition

Lego ne s'est pas contenté de reproduire un simple cylindre gris flanqué de panneaux solaires. Le modèle reprend les grandes lignes de Hubble avec des antennes et des panneaux orientables, son volet de protection, un présentoir accompagné d'une plaque descriptive ainsi qu'une mini figurine d'astronaute pour donner une idée de l'échelle de l'engin.