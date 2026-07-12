Le télescope spatial Hubble arrive dans la gamme Lego Icons avec un set de 1 252 pièces vendu 129,99 euros. Une réplique pensée pour les amateurs d'espace, de science et de beaux objets geeks à exposer.
Hubble n'observera pas les galaxies depuis votre bureau, mais il pourrait bientôt y trouver une place de choix. Lego vient en effet de dévoiler un nouveau set Icons consacré au célèbre télescope spatial, avec une réplique de 1 252 pièces destinée aux adultes, aux passionnés d'astronomie et à tous ceux qui aiment voir la vraie science passer par la case briques.
Référencé sous le numéro 11382, le set est déjà proposé en précommande en France au prix de 129,99 euros. Les premières expéditions sont attendues à partir du 1er août 2026.
Une réplique pensée pour l'exposition
Lego ne s'est pas contenté de reproduire un simple cylindre gris flanqué de panneaux solaires. Le modèle reprend les grandes lignes de Hubble avec des antennes et des panneaux orientables, son volet de protection, un présentoir accompagné d'une plaque descriptive ainsi qu'une mini figurine d'astronaute pour donner une idée de l'échelle de l'engin.
Les panneaux extérieurs peuvent aussi être retirés afin de laisser apparaître l'intérieur du télescope avec une baie d'instruments, des gyroscopes, ses miroirs primaire et secondaire.
Le socle mérite lui aussi un coup d'œil. En plus de la plaque descriptive, Lego y ajoute trois petites vignettes tampographiées inspirées d'images devenues mythiques : les Piliers de la Création, la galaxie NGC 2525 et la Nébuleuse du Papillon.
Enfin, les fans les plus attentifs rappelleront que Hubble était déjà apparu chez Lego, en 2021, comme charge utile de la grande navette Discovery.
Un hommage à la carrière d'Hubble
Le choix de Hubble n'a rien d'anodin. Lancé en 1990, le télescope spatial a profondément transformé notre regard sur l'Univers, bien avant que James Webb ne devienne la nouvelle star des images cosmiques. Hubble reste l'un des instruments scientifiques les plus célèbres de l'histoire spatiale, autant pour ses découvertes que pour les clichés spectaculaires qu'il a offerts au grand public.
Le vrai télescope, lui, ne restera pas éternellement en orbite. La Nasa estime qu'il devrait finir par redescendre vers l'atmosphère terrestre au milieu des années 2030, sauf opération de sauvetage ou de désorbitation contrôlée. Sa version Lego aura au moins un avantage, elle ne risque pas de brûler dans l'atmosphère. Tout au plus de finir en orbite basse après le passage d'un chat un peu trop curieux.