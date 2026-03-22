Bonne nouvelle pour les grands enfants fans de l’univers de Tintin et des Lego, qui vont pouvoir bientôt découvrir La fusée de Tintin, un modèle de collection inspiré des albums Objectif Lune et On a marché sur la Lune.
Entre fusées mythiques, enquêtes rocambolesques et jurons du capitaine Haddock, la licence Les Aventures de Tintin continue de traverser les générations sans prendre une ride. Imaginé par Hergé en 1929, l’univers du jeune reporter accompagné de son fidèle petit chien blanc s’apprête aujourd’hui à conquérir un nouveau terrain de jeu, à savoir la brique Lego, avec un set attendu très prochainement.
La licence Tintin elle aussi déclinée en Lego
En effet, alors que les fans de Pokémon ou encore de la licence Zelda vont eux aussi avoir droit à quelques séances de montage bientôt, la saga Tintin va être à son tour déclinée en version Lego, avec un set baptisé : « La Fusée de Tintin ».
Proposée sur la plateforme Lego Ideas, la célèbre fusée de Tintin est l’œuvre d’Alexis Dos Santos, un passionné portugais connu sous le pseudonyme TKel86. Son projet a rapidement séduit la communauté jusqu’à franchir le cap des 10 000 soutiens, étape clé pour accéder à l’examen officiel.
C’est à l’issue de cette phase de sélection menée par le comité Lego Ideas que la création a finalement été retenue pour rejoindre la gamme de sets officiellement commercialisés par la marque.
Un set « pour adultes » de 1 283 pièces pour recréer la célèbre fusée
Concrètement, ce nouveau set (réservé aux plus de 18 ans) inclut un total de 1 283 pièces, qui vont permettre de recréer la célèbre fusée aperçue dans les albums Objectif Lune et On a marché sur la Lune.
Une fusée dotée de son damier rouge et blanc immédiatement reconnaissable, d’une hauteur de (presque) 50 cm, avec également la présence ici de six personnages, à savoir Tintin bien sûr, mais aussi le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, les Dupond et Dupont, ainsi qu’une minifigurine de Milou.
Voyage dans l’espace oblige, tous les personnages sont vêtus de combinaisons spatiales avec casques et réservoirs d’oxygène en accessoires.
Au sommet de la fusée, on peut retirer un petit panneau pour révéler une salle de contrôle cachée, permettant d’y placer une minifigurine pour « découvrir la vue à couper le souffle de la Terre depuis l’espace. »
Les intéressés sont d’ores et déjà invités à passer commande sur le site officiel Lego ainsi que via les boutiques partenaires, avec un prix de vente fixé à 159,99€. Décollage prévu le 4 avril prochain.