Une fusée dotée de son damier rouge et blanc immédiatement reconnaissable, d’une hauteur de (presque) 50 cm, avec également la présence ici de six personnages, à savoir Tintin bien sûr, mais aussi le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, les Dupond et Dupont, ainsi qu’une minifigurine de Milou.

Voyage dans l’espace oblige, tous les personnages sont vêtus de combinaisons spatiales avec casques et réservoirs d’oxygène en accessoires.