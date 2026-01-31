Le trentième anniversaire de la licence Pokémon sera célébré également du côté de chez Tonies, la marque allemande ayant prévu de lancer une Toniebox 2 en édition limitée Pokémon dans le courant de l'été. Autant dire que certains parents jusqu'ici un peu réfractaires à offrir une Toniebox à leur enfant risquent de revenir sur leur décision…
Si vous êtes parents, vous connaissez sans doute la Toniebox, cette petite « boite à histoires » pour enfant, sans écran, qui fonctionne avec des petites figurines (plus de 1 500 disponibles) en provenance de nombreux partenaires (Disney, Warner Bros, Mattel, Hasbro, etc.). Les histoires, chansons ou contenus éducatifs s’activent directement en plaçant les Tonies sur l'emplacement prévu à cet effet. Au total, plus de 10 millions de Toniebox ont été activées depuis 2014.
Une collaboration Toniebox x Pokémon !
Il y a quelques mois, la marque allemande a officialisé sa toute nouvelle Toniebox 2. Un nouveau lecteur audio taillé pour les enfants dès 1 an, avec une conception plus robuste, une meilleure autonomie…
En 2026, cette même Toniebox 2 va se décliner en une édition limitée qui devrait faire la joie des petits, et des grands, grâce à un partenariat avec The Pokémon Company, venant célébrer les 30 ans de la licence.
Récemment, c'est un autre souvenir d'enfance, à savoir Lego, qui officialisait ses premiers sets dédiés à Pokémon, avec un pack gargantuesque à 649,99€.
Lancement prévu à l'été 2026, avis aux
parents enfants
Ainsi, dans le courant de l'été 2026, une Toniebox 2 édition spéciale jaune éclair sera lancée sur tous les marchés. Évidemment, l'édition spéciale de la Toniebox 2 s'inspire de l'indémodable Pikachu, l'un des Pokémon les plus appréciés et les plus identifiables.
En complément de la Toniebox, quatre Tonies Pokémon (à savoir Pikachu, Bulbizarre, Salamèche et Carapuce) seront lancés dans le courant de l'été, permettant aux familles du monde entier de vivre de nouvelles aventures audio dans l’univers Pokémon.
« En moyenne, les enfants utilisent tonies pendant environ 280 minutes par semaine, ce qui en fait un compagnon quotidien de confiance qui apporte la joie et la magie du divertissement et de l'apprentissage audio interactifs dans la vie de famille partout dans le monde », explique Tonies.
Autant dire que pour les jeunes parents ayant découvert l’univers Pokémon dans les années 1990 (ou peu après), cela sera l’occasion idéale d’initier leurs enfants à la lecture audio… Tout en renouant (secrètement ou non) avec un univers qui leur est cher.