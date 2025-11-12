Voilà des années que la rumeur bruissait, alimentée par des parcs éphémères qui nous laissaient sur notre faim. Mais cette fois, c'est la bonne. The Pokémon Company﻿ a décidé de planter son drapeau au sein du parc Yomiuriland﻿ pour y bâtir PokéPark Kanto﻿, un hommage vibrant à la région qui a vu naître les premiers pas de millions de joueurs. Après le succès de Super Nintendo World﻿, il était temps que la franchise la plus lucrative de l'histoire ait son propre royaume.