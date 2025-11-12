Avis aux dresseurs en herbe et aux nostalgiques de la première heure, le premier parc d'attractions Pokémon permanent arrive enfin près de Tokyo. Notez bien la date : le 5 février 2026, le monde des Pokémon cessera d'être confiné à nos écrans pour s'offrir à nous en grandeur nature.
Voilà des années que la rumeur bruissait, alimentée par des parcs éphémères qui nous laissaient sur notre faim. Mais cette fois, c'est la bonne. The Pokémon Company a décidé de planter son drapeau au sein du parc Yomiuriland pour y bâtir PokéPark Kanto, un hommage vibrant à la région qui a vu naître les premiers pas de millions de joueurs. Après le succès de Super Nintendo World, il était temps que la franchise la plus lucrative de l'histoire ait son propre royaume.
L'aventure, la vraie !
Alors, à quoi ressemble ce paradis pour amateurs de créatures de poche ? Le parc s'articule autour de deux expériences bien distinctes. D'un côté, la Pokémon Forest, une balade immersive dans une nature luxuriante où l'on s'attend presque à voir surgir un Pikachu sauvage au détour d'un sentier. L'idée est de recréer les sensations du jeu vidéo, avec ses hautes herbes et ses recoins mystérieux, le tout parsemé de plus de 600 statues de Pokémon.
Offre partenaire
Avec plus de 12500 serveurs répartis dans 117 pays, Proton VPN vous permet de réduire votre ping et de garder votre gameplay fluide et réactif avec un minimum de lag.
Offre partenaire
De l'autre, Sedge Town, une petite ville animée qui fleure bon l'aventure. On y trouvera un Pokémon Center pour faire le plein de produits dérivés exclusifs, un carrousel de Ponyta pour un tour de manège féérique, et même des parades quotidiennes pour en prendre plein les yeux. C'est un peu comme si Bourg Palette avait fusionné avec Céladopole, pour le plus grand bonheur des fans.
Préparez les Poké-dollars
Qui dit expérience unique, dit billet d'entrée. Pour accéder à ce rêve éveillé, il faudra mettre la main à la poche. Les premiers billets seront mis en vente via un système de loterie, une pratique courante au Japon pour gérer l'afflux massif de visiteurs curieux. Deux types de laissez-passer seront proposés : le Trainer's Pass et l'Ace Trainer's Pass, ce dernier offrant quelques privilèges bien sentis comme un accès prioritaire et des rencontres exclusives. L'entrée comprend également l'accès au parc Yomiuriland et à ses quarante autres attractions, de quoi justifier l'escapade.
Le merchandising s'annonce comme l'un des piliers du parc, avec des peluches, des accessoires et même des boissons aux noms évocateurs comme Fresh Water ou Moomoo Milk. Avec PokéPark Kanto, la franchise prouve une nouvelle fois sa capacité à transformer l'or virtuel de ses jeux en succès commercial bien réel. Reste maintenant une question : à quand une extension pour la région de Johto ?