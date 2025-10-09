Autrefois simples jeux dans les cours de récré, les cartes à collectionner TCG (Trading Card Game), notamment les cartes Pokémon, se sont transformées en un véritable marché prisé des investisseurs. Les sommes atteintes par certaines cartes authentiques, lors de la revente, donnent en 2025 souvent le tournis.

Ce qui pousse beaucoup de monde à se précipiter sur tout ce qu'ils voient sur internet. Sans parler des précommandes dès que les communautés spécialisées en ligne découvrent l'arrivée de nouvelles séries rares ou limitées. Mais il y a un problème : en effet, cette ébullition va de pair avec une démultiplication des arnaques.

Sans parler de l'état des cartes, mêmes authentiques, qui arrivent effectivement chez les fans. C'est là que de nouveaux acteurs comme Evocards, expert TCG Pokémon, s'imposent comme des valeurs sûres pour être certain de ne pas se tromper.