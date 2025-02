Premières images de Légendes Pokémon : Z-A

Le moment fort de cette présentation fut sans conteste la diffusion des premières images de Légendes Pokémon : Z-A. Ce jeu, prévu pour la fin de l'année 2025 sur Nintendo Switch, plonge les joueurs dans la ville d'Illumis, située dans la région de Kalos. Les joueurs auront le choix entre trois Pokémon de départ : Germignon, Gruikui et Kaiminus. L'intrigue se déroule dans un passé lointain, explorant l'histoire de la région et la relation entre humains et Pokémon. Les mécaniques de jeu rappellent celles de Légendes Pokémon : Arceus, avec une exploration en temps réel et une plus grande liberté d'action pour les dresseurs.