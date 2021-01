Pokémon : des remakes de Diamant et Perle pourraient être annoncés lors d'un Nintendo Direct en février

Remakes oblige, nous devrions voir une sérieuse amélioration graphique, les titres originaux datant de la Nintendo DS. Nous devrions ainsi découvrir une région de Sinnoh transformée, avec le nouveau point de vue adopté par les jeux Pokémon récents.

Pour ce qui est de la mécanique de capture, nous devrions retrouver un système plus classique que celui présent dans les titres Let's Go. À voir toutefois si la Pokémon Company se contentera de reprendre à la lettre le contenu des titres originaux ou si des mécaniques récentes comme la Méga Evolution seront également de la partie.

Chaque génération de Pokémon (Rouge et Bleu, Or et Argent, Saphir et Rubis) a eu au fur et à mesure droit à son remake. Il semblerait donc bien que la quatrième génération, très appréciée des fans, soit la prochaine à recevoir un vent de fraîcheur. Une belle manière en somme de célébrer un anniversaire charnière pour la franchise Pokémon.