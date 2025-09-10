Selon le P-DG d'eBay, Jamie Iannone, un foyer moyen possède entre 2 560 et 3 420 euros d’objets susceptibles d’être vendus sur la plateforme. Les cartes à collectionner et certains produits populaires attirent particulièrement les acheteurs.
Le site d'enchères en ligne eBay encourage les particuliers à fouiller leurs placards, caves, greniers et tiroirs pour y dénicher des biens oubliés ou inutilisés. Jamie Iannone précise qu’un ménage détient en moyenne plusieurs milliers d’euros de produits qui pourraient être mis en vente. La plateforme propose des outils pour publier des annonces rapidement, prendre des photos et estimer le prix, ce qui permet de transformer des biens stockés depuis longtemps en revenus.
De simples objets du quotidien peuvent rapporter de l’argent
Si vous regardez la télévision du service public ou ses chaînes privées, alors ce principe peut vous rappeler l'émission « Un trésor dans votre maison » ou bien « Affaire conclue », qui se calque sur le principe d'eBay.
Lors d’une interview sur le podcast Opening Bid de Yahoo Finance, Jamie Iannone a expliqué qu’une grande partie des foyers ne mesure pas la valeur des biens qu’ils possèdent. « L’idée est de déverrouiller ce qui se trouve dans les placards, les garages et les maisons des gens », a-t-il déclaré. Certains objets, banals au premier abord, peuvent intéresser de futurs acheteurs.
Au départ, il suffit de créer un compte vendeur et de publier une annonce. Pas besoin d’être un connaisseur ni un antiquaire pour tirer profit de ces biens. Les outils d’eBay accompagnent les particuliers à chaque étape, depuis la description jusqu’au prix. Même de petits articles trouvent parfois preneur rapidement.
Les articles d’occasion attirent un public large. Près de 40 % des biens vendus sur eBay sont remis à neuf ou déjà utilisés. Les particuliers peuvent ainsi libérer de l’espace et mettre du beurre dans les épianards à la fin du .
Dans certaines maisons, des objets oubliés valent plusieurs centaines d’euros. Une simple recherche dans les placards ou le garage permet d’identifier des biens qui intéressent les acheteurs. La valeur de certains articles dépasse ce qu’on imagine au premier abord.
Une forte demande pour les objets de collection
Les cartes Pokémon et autres articles à collectionner attirent beaucoup d’acheteurs. Selon Jamie Iannone, ces produits représentent environ 10 milliards de dollars sur eBay. La plateforme collabore avec Professional Sports Authenticator pour simplifier l’authentification et garantir la valeur aux acheteurs.
Les poupées Labubu et d’autres produits liés à la culture pop connaissent également un engouement marqué. « Il y a toujours une tendance intéressante dans la culture pop qui se produit sur la plateforme », précise le P-DG. Les particuliers peuvent identifier ces biens et les mettre en vente rapidement.
Même des objets rares trouvent preneur. Mettre un article en ligne demande peu de temps et permet de transformer un bien oublié en revenus immédiats. Une carte ou une figurine peut atteindre plusieurs centaines d’euros selon son état et sa rareté. Les outils de la plateforme aident à présenter les articles avec des photos et des descriptions claires.
Mais la clientèle la plus importantes de la demande reste les jeunes. Ils cherchent des objets pour compléter leur collection, et cette attention constante offre une occasion aux particuliers de monétiser des biens stockés depuis longtemps.
Au deuxième trimestre 2025, eBay a annoncé un chiffre d’affaires de 2,7 milliards de dollars, soit environ 2,3 milliards d’euros, en hausse de 6 % par rapport à l’année précédente. La valeur brute des marchandises vendues sur la plateforme a atteint 19,5 milliards de dollars, soit environ 16,5 milliards d’euros. L’action de l’entreprise a progressé de 56 % sur un an. Qui dit mieux ?