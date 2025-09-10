Si vous regardez la télévision du service public ou ses chaînes privées, alors ce principe peut vous rappeler l'émission « Un trésor dans votre maison » ou bien « Affaire conclue », qui se calque sur le principe d'eBay.

Lors d’une interview sur le podcast Opening Bid de Yahoo Finance, Jamie Iannone a expliqué qu’une grande partie des foyers ne mesure pas la valeur des biens qu’ils possèdent. « L’idée est de déverrouiller ce qui se trouve dans les placards, les garages et les maisons des gens », a-t-il déclaré. Certains objets, banals au premier abord, peuvent intéresser de futurs acheteurs.

Au départ, il suffit de créer un compte vendeur et de publier une annonce. Pas besoin d’être un connaisseur ni un antiquaire pour tirer profit de ces biens. Les outils d’eBay accompagnent les particuliers à chaque étape, depuis la description jusqu’au prix. Même de petits articles trouvent parfois preneur rapidement.

Les articles d'occasion attirent un public large. Près de 40 % des biens vendus sur eBay sont remis à neuf ou déjà utilisés. Les particuliers peuvent ainsi libérer de l'espace et mettre du beurre dans les épianards

Dans certaines maisons, des objets oubliés valent plusieurs centaines d’euros. Une simple recherche dans les placards ou le garage permet d’identifier des biens qui intéressent les acheteurs. La valeur de certains articles dépasse ce qu’on imagine au premier abord.