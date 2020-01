Ça s'emballe autour de Baby Yoda qui a désormais une figurine taille réelle... dispo pour 350$

Baby Yoda se fera attendre jusqu'au deuxième semestre



Source : The Verge

Disney se prépare à inonder le monde de produits dérivés représentant The Child, mieux connu sur le web sous le nom de Baby Yoda. Le personnage apparu dansa fait fondre les internautes depuis son introduction en novembre dernier.Entre les peluches, mugs ou autres T-shirts qui vont envahir les rayons dans quelques semaines, Sideshow Collectibles va proposer sa propre figurine de collection à l'effigie de Baby Yoda. Elle sera d'une hauteur de 42 centimètres, soit la taille réelle du personnage, et fourmille de détails, des traits du visage jusqu'à ses petits cheveux blancs sur le haut du crâne.La figurine est proposée en pré-commande pour un prix de 350 dollars et les premières livraisons sont prévues entre le mois d'août et d'octobre 2020.