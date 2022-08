Achat et vente de cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh! ou Magic : eBay rachète TCGplayer

Cette semaine, eBay a déclaré son intention d'acquérir TCGplayer. Pas forcément très connue en France, cette boutique en ligne est spécialisée dans la vente et l'achat de cartes tirées des franchises Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh! et Pokémon. Le site peut également fournir d'autres services comme le fait de stocker des cartes et d'assurer l'expédition des commandes. La transaction pourrait s'élever à 295 millions de dollars.