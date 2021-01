GameStop retrouve des couleurs, comme jamais depuis 5 ans !

Le vrai salut de GameStop doit donc passer par la vente en ligne et la dématérialisation. Un constat que partage désormais le PDG de l'entreprise, George Sherman, heureux des premiers résultats obtenus : "Nous tirons parti de nos capacités omnicanales, augmentons nos ventes en ligne et démontrons notre capacité unique à servir nos clients, où, quand et comme ils choisissent de magasiner et de faire l'expérience du jeu. De plus, nous avons réalisé de solides progrès dans l'optimisation de nos activités en nous concentrant résolument sur la gestion efficace de nos dépenses, de nos magasins et de nos stocks."