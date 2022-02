eBay lance sa plateforme d'enchères en live : mais qu'est-ce donc ?

L'originalité du format tient en son déroulé. Chaque objet sera mis aux enchères pour une durée initiale de 60 secondes. Après chaque enchère, un décompte de 30 secondes sera déclenché, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'enchère soit remportée par un participant en ligne. « eBay permet déjà aux Français, particuliers ou professionnels, de vendre et d'acheter des objets d’art sous différents formats, et notamment celui des enchères. L’expérience proposée par Live by eBay va beaucoup plus loin en laissant la place au direct et à l’instantanéité », explique la directrice générale d'eBay France, Céline Saada-Benaben, au sujet de la plateforme.