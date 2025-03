L'accord inclut aussi d'autres jeux de Niantic, comme Monster Hunter Now et Pikmin Bloom, ainsi que les personnes employées pour les créer. Ces actifs rejoindront Scopely, qui possède déjà le très rentable Monopoly Go, un titre ayant généré plus de 3 milliards de dollars de revenus et comptabilisé plus de 50 millions de téléchargements.