Niantic lève 300 millions pour partir à la conquête du metaverse

L'objectif de Niantic est de créer un monde alternatif, qui viendra se superposer directement au monde réel. « Nous construisons un avenir où le monde réel est superposé à des créations, des divertissements et des informations numériques, ce qui le rend plus magique, plus amusant et plus instructif », a déclaré John Hanke, fondateur et P.-D.G. de Niantic.