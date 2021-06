Après Pokémon GO, Niantic prépare un jeu Transformers

En 2016, Niantic rencontrait un succès planétaire avec Pokémon GO . Trois ans plus tard, la firme basé à San Francisco lançait Harry Potter: Wizards Unite avec une réussite plus mesurée. Mais ce n'est pas pour autant que les développeurs quitteront le monde de la réalité augmentée... Car nous apprenons cette semaine la création d'un certain Transformers: Heavy Metal à destination des supports mobiles.