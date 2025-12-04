Mais identifier ne suffit pas. Abe a orchestré tout un ballet de services pour transformer la reconnaissance en expérience complète. La base de données PokeAPI fournit les informations encyclopédiques sur chaque créature : type, taille, poids, capacités et description officielle. Un service de synthèse vocale reconstitue ensuite la voix métallique caractéristique du Pokédex original, celle qui berçait les après-midi télévisés des années 2000. Le tout s'articule grâce à l'infrastructure en nuage de Google, Firebase, qui coordonne l'ensemble sans sourciller.