Depuis plusieurs années, Lego multiplie les clins d’œil à la culture populaire et au jeu vidéo rétro. Après les collaborations avec Nintendo autour de Mario et de la NES, les sets dédiés à Sonic the Hedgehog ou encore l’arrivée récente de Pokémon dans son catalogue, la marque danoise continue de séduire les adultes en quête de souvenirs d’enfance. Cette fois, elle s’attaque à une autre icône du divertissement du temps jadis : le flipper.