Avec son nouveau set Arcade Pinball Machine, le fabricant danois Lego transforme un monument du jeu d’arcade en véritable construction interactive. Un hommage assumé à l’âge d’or du flipper, entre nostalgie et prouesse mécanique.
Depuis plusieurs années, Lego multiplie les clins d’œil à la culture populaire et au jeu vidéo rétro. Après les collaborations avec Nintendo autour de Mario et de la NES, les sets dédiés à Sonic the Hedgehog ou encore l’arrivée récente de Pokémon dans son catalogue, la marque danoise continue de séduire les adultes en quête de souvenirs d’enfance. Cette fois, elle s’attaque à une autre icône du divertissement du temps jadis : le flipper.
Un vrai flipper… mais en briques Lego
Baptisé Lego Arcade Pinball Machine, ce nouveau set de 2 274 pièces ne se contente pas de reproduire l’apparence d’une borne de flipper. Il fonctionne réellement ! Un flipper entièrement opérationnel donc, avec lanceur à ressort, doubles flippers mécaniques, bumpers rotatifs et rampe surélevée.
L’ensemble adopte un thème spatial directement inspiré de l’une des gammes les plus emblématiques de l’histoire de la marque. Les joueurs devront notamment toucher une cible en forme d’astéroïde afin de permettre à un astronaute de retrouver un bébé astronaute perdu dans l’espace.
Le set inclut bien sûr les deux minifigurines correspondantes, tandis que l’esthétique générale évoque les bornes d’arcade et les flippers qui peuplaient les cafés, salles de jeux et autres fêtes foraines (ou « vogues ») des années 1990/2000. Une époque que Lego semble prendre un malin plaisir à célébrer ces dernières années.
Une pièce de collection pensée pour les adultes
Comme la plupart des références Lego Icons, il est évident que ce modèle vise avant tout un public adulte. Une fois assemblé, le flipper mesure environ 38 cm de long pour 24 cm de haut, de quoi en faire une pièce d’exposition pour le moins originale sur un bureau ou une étagère.
Au-delà de l’objet de décoration, c’est surtout la dimension mécanique qui intrigue. Lego poursuit ici la philosophie déjà aperçue avec certains sets interactifs, comme la borne Pac-Man, mais pousse le concept beaucoup plus loin en proposant un véritable jeu physique.
Commercialisé au prix de 209,99€, le Lego Icons Arcade Pinball Machine sera disponible à partir du 4 juillet prochain.
Entre les amateurs de Lego, les nostalgiques des salles d’arcade et les collectionneurs de la gamme Classic Space, il y a fort à parier que ce flipper miniature risque de faire tourner bien des têtes.